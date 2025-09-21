Трамп заявил, что разочарован Путиным, и уверен - диктатор проиграет
США увеличили добычу нефти и снижают цены, надеясь таким образом ускорить окончание войны России против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заву президента США Дональда Трампа на телеканале Fox.
Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты наращивают добычу нефти и делают все возможное, чтобы снизить ее стоимость. По его словам, это создает экономическое давление, которое может ускорить окончание боевых действий в Украине.
Американский лидер обратился к другим странам с просьбой также снизить цены на нефть.
"Это автоматически остановит войну России против Украины. Снизьте цены еще немного, и это остановит войну. Я разочарован Путиным, но они проигрывают, погибает 5 тысяч человек еженедельно. От 5 до 7 тысяч человек гибнут каждую неделю без причины", - заявил Трамп.
Напомним, недавно президент США заявил, что готов ввести "серьезные" санкции против РФ, но при условии, что все страны НАТО прекратят покупать российскую нефть.
Позже Трамп назвал санкции стран ЕС против России достаточно слабыми и призвал европейских партнеров к более жестким ограничениям.
Также Трамп анонсировал мощный санкционный удар по России. Под ограничения могут попасть нефтяной сектор и банки.
РБК-Украина сообщало, что США и страны ЕС договариваются о совместной позиции по давлению на Кремль из-за санкций в отношении нефти и газа.