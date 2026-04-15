Китай не поставляет оружие Ирану? Трамп раскрыл детали переписки с Си Цзиньпином

14:51 15.04.2026 Ср
2 мин
Что Си Цзиньпин ответил Трампу?
aimg Ирина Глухова
Фото: президент США Дональд Трамп и лидер КНР Си Цзиньпин (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил о переписке с лидером Китая Си Цзиньпином относительно возможных поставок оружия Ирану.

Об этом Трамп рассказал в интервью Fox Business, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Китай отреагировал на обвинения относительно поставок оружия Ирану

Трамп рассказал, что написал письмо Си из-за беспокойства о продаже оружия на фоне войны США и Израиля против Ирана.

"Он (Си Цзиньпин - ред.) ответил на письмо, которое я написал, потому что слышал, что Китай предоставляет оружие, то есть, вы видите это повсюду, Ирану - что Китай предоставляет оружие", - сказал президент США в интервью, которое было записано во вторник, 14 апреля.

"И я написал ему письмо с просьбой не делать этого, а он написал мне письмо, в котором сказал, что, по сути, он этого не делает", - заявил он.

Американский президент не уточнил, когда именно были отправлены письма.

Трамп также преуменьшил влияние действий США в отношении Ирана и Венесуэлы, когда его спросили, как это повлияет на динамику предстоящего саммита с Си.

"Я не думаю, что это повлияет. Я имею в виду, что он - человек, который нуждается в нефти. А мы - нет", - сказал он.

Ранее на этой неделе он заявлял журналистам, что лидер Китая напрямую не контактировал с ним по иранскому конфликту, добавив, что, по его мнению, китайский лидер "также хотел бы, чтобы это закончилось".

Обмен письмами состоялся накануне запланированного на 14-15 мая визита Трампа в Пекин, где должен состояться саммит с Си Цзиньпином.

Китай может помогать Ирану

Напомним, на днях Трамп заявил, что любая помощь иранскому режиму дорого будет стоить Китаю. Об этом он сказал в комментарии CNN.

На вопрос СМИ о разведывательных данных Штатов, которые указывают на то, что Пекин готовится отправить оружие Ирану, он отметил, что страна столкнется с последствиями, если это сделает.

Также президент США пригрозил 50% тарифами на товары из стран, поставляющих вооружение Тегерану.

В Китае уже отреагировали на обвинения в военной помощи Тегерану и пригрозили США контрмерами.

Сырский назвал площадь освобожденной от россиян территории Украины за март
Сырский назвал площадь освобожденной от россиян территории Украины за март
Не помог ни Трамп, ни Путин. Как Орбан проиграл выборы в Венгрии – репортаж из Будапешта
Милан Лелич, руководитель рубрик Политика и Мир