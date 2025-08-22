RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Трамп заявил, что хотел бы встретиться с Путиным и Зеленским

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент США Дональд Трамп хотел бы провести встречу с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщает РБК-Украина, об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами.

"Я бы хотел иметь встречу с обоими... Через две недели мы поймем, в каком направлении я пойду. Я могу пойти в одном направлении, или в другом", - сказал Трамп относительно дальнейших перспектив мирного процесса.

Американского президента также спросили, сколько времени он даст Путину для встречи с Зеленским.

"Пару недель, мы это решим", - отметил Трамп.

Он в очередной раз подчеркнул, что "для танго нужны двое".

"Я хотел встретиться с этими двумя. Я мог бы быть на встрече, но многие люди думают, что из этой встречи ничего не получится, мы должны там быть. Возможно, это правда, возможно, нет", - добавил американский лидер.

Стоит отметить, что ранее сегодня президент США заявлял, что не хотел бы присутствовать на встрече Зеленского и Путина. По словам Трампа, сначала надо увидеть, как они будут работать вместе.

 

 

Встреча Зеленского и Путина

Напомним, сначала рассматривали формат трехсторонних переговоров президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

Однако после саммита в Вашингтоне предложил, чтобы Зеленский и Путин встретились один на один.

По данным СМИ, Кремль предлагал провести переговоры в Москве, но Зеленский отказался. Белый дом взамен рассматривал вариант Будапешта, впрочем официального подтверждения этого пока нет.

Зеленский заявил, что встреча с Путиным должна состояться только на нейтральной территории в Европе - например, в Австрии или Швейцарии. Также он не исключает возможности провести переговоры в Турции.

В то же время в МИД России сообщили, что Путин якобы готов к встрече с украинским президентом "только если все вопросы, которые требуют обсуждения на самом высоком уровне, будут хорошо проработаны".

Сегодня в России заявили, что Украина и Россия пока не приблизились к проведению саммита на высшем уровне. Встреча Зеленского и Путина возможна только тогда, когда стороны согласуют повестку дня.

Между тем украинский президент уверен, что россияне делают все, чтобы встреча не состоялась.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВладимир ПутинСоединенные Штаты АмерикиДональд Трамп