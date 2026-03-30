Трамп заявил, что хочет "захватить" иранскую нефть и может взять под контроль остров Харг

По словам лидера США, он "предпочел бы завладеть нефтью", сравнив этот потенциальный шаг с ситуацией в Венесуэле, где Вашингтон намерен контролировать нефтяную промышленность "бессрочно" после захвата венесуэльского диктатора Николаса Мадуро в январе.

"Честно говоря, больше всего мне нравится забирать нефть из Ирана, но некоторые глупцы в США спрашивают: "Зачем вы это делаете?". Но это глупцы", - заявил Трамп.

Как поясняет FT, подобный шаг подразумевал бы захват острова Харг, через который проходит большая часть иранской нефти. Однако штурм был бы рискованным, увеличивая вероятно новых потерь среди американцев и продлевая войну.

"Возможно, мы займем остров Харг, а может, и нет. У нас много вариантов. Это также означало бы, что нам придется пробыть (на острове Харг - ред.) некоторое время... Я не думаю, что у них есть какая-либо оборона. Мы можем легко захватить его", - сказал глава Белого дома.

При этом, несмотря на угрозы захватить иранскую нефтедобычу, Трамп подчеркнул, что непрямые переговоры между США и Ираном через пакистанцев идут хорошо.

Как известно, президент установил крайний срок - 6 апреля, чтобы Иран принял соглашение о прекращении войны, иначе стране грозят удары США по энергетическому сектору

На вопрос о возможности достижения в ближайшие дни сделки о прекращении огня, что позволило бы вновь открыть Ормузский пролив - Трамп отказался сказать подробности. Но говорил следующее:

"У нас осталось около 3000 целей - мы уже поразили 13 000 целей - и еще пару тысяч предстоит поразить. Сделка может быть заключена довольно быстро", - говорит президент США.

На прошлой неделе Трамп заявил, что Иран разрешил пройти через Ормузский пролив 10 нефтяным танкерам под флагом Пакистана. Это разрешение было в качестве "подарка" Белому дому. Теперь же количество суден удвоилось и достигло 20.

Трамп добавил, что именно Мохаммед Багет Галибаф, спикер иранского парламента и один из высших руководителей страны в военное время - санкционировал отправку дополнительных танкеров.

Также он сказал, что в Иране уже произошла "смена режима" после ликвидации Али Хаменеи и других чиновников, подчеркнул, что "это совершенно другая группа людей" и они "очень профессиональны".

Резюмируя он добавил, что нового верховного лидера Моджтабы Хаменеи может уже и нет в живых, либо же он тяжело ранен.