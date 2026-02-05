ua en ru
Трамп заявил о "финишной прямой" в урегулировании войны в Украине

США, Четверг 05 февраля 2026 17:38
Трамп заявил о "финишной прямой" в урегулировании войны в Украине Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия уже "почти достигли" согласия в урегулировании войны.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Трамп рассказал во время речи на 74-м Национальном молитвенном завтраке.

Читайте также: Чем важен новый раунд переговоров Украины, США и России.

"Украина и РФ очень близки к урегулированию войны и почти достигли этого", - подчеркнул президент США.

Переговоры в Абу-Даби

Напомним, в четверг, 5 февраля, в Абу-Даби завершился второй раунд переговоров Украины, США и РФ. Главным результатом диалога стал новый обмен пленными между Украиной и страной-агрессором после четырехмесячной паузы.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина, США и Россия проведут третий раунд переговоров. По его словам, новая встреча должна состояться уже в ближайшее время.

Предыдущие переговоры в ОАЭ состоялись 23-24 января. Украина, РФ и США провели первую трехстороннюю встречу, при этом стороны публично не раскрывали результаты договоренностей.

Источники РБК-Украина рассказали, что в военном блоке был зафиксирован прогресс. Речь шла о возможном разведении сил, механизмах контроля за прекращением огня и создании координационного центра.

Однако территориальный вопрос, который является ключевым, пока так и не был решен: РФ стоит на своем - выводу войск с Донбасса, но Киев не уступает.

Напомним, недавно во время общения с журналистами президент Украины Владимир Зеленский сказал, что территориальный вопрос, прежде всего по Донбассу, является ключевым.

По словам аналитиков из Института изучения войны, территориальные и политические требования страны-агрессора значительно шире, чем заявления Кремля о Донбассе, которые публично озвучиваются для западной аудитории.

Кроме того, по словам вице-президента США Джей Ди Венса, Трамп четко заявил российскому диктатору Владимиру Путину, что он не имел права нападать на Украину.

