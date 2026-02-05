ua en ru
Трамп четко сказал Путину, что он не имел права нападать на Украину, - Вэнс

Четверг 05 февраля 2026 12:16
Трамп четко сказал Путину, что он не имел права нападать на Украину, - Вэнс Фото: вице-президент США Джей Ди Вэнс (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент США Дональд Трамп четко заявил российскому диктатору Владимиру Путину, что он не имел права нападать на Украину.

Как сообщает РБК-Украина об этом вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал в интервью журналистке Мэгги Келли.

По его словам, Трамп признал, что Путин не имел права нападать на Украину. В то же время американский лидер допустил возможность взаимодействия с Россией в отдельных сферах, где интересы могут пересекаться.

"Когда люди говорят: "Вы не можете работать с Путиным, потому что не согласны с вторжением в Украину. Президент четко отвечает: "Путин не должен был вторгаться в Украину. Мы будем работать, чтобы это прекратить, но могут быть и сферы сотрудничества", - сказал Вэнс.

Вице-президент США подчеркнул, что такая позиция соответствует подходу Трампа к внешней политике, которая базируется на прагматизме и приоритете национальных интересов США.

Вэнс также подчеркнул, что Трамп не делит мир на "друзей" и "врагов", а работает с конкретными союзами и интересами.

"Можно не соглашаться со страной в большинстве вопросов, но искать общее в отдельных. Ключевое отличие подхода Трампа - готовность говорить с любым, которая является инструментом завершения конфликтов", - отметил он.

Переговоры в Абу-Даби

Напомним, вчера, 4 февраля, в Абу-Даби начался очередной раунд трехсторонних переговоров США, Украины и России. Обсуждение продолжалось около пяти часов. Сегодня переговоры продолжаются.

Секретарь СНБО и глава украинской делегации Рустем Умеров сообщил, что сегодня делегации работают в тех же форматах, что и вчера: трехсторонние консультации, работа в группах и дальнейшая синхронизация позиций.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, по результатам первого дня в Абу-Даби есть договоренность об обмене пленными. Это может стать первым обменом за последние четыре месяца.

