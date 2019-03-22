Трамп розпорядився скасувати нові санкції проти КНДР

Фото: Дональд Трамп (president.pl)

Президент заявив, що скасовані ним обмеження були масштабними

Президент США Дональд Трамп заявив, що в п'ятницю не дав ввести в дію оголошені Мінфіном нові широкомасштабні санкції США проти КНДР. Про це він написав у Twitter.

Однак Трамп не уточнив, які санкції маються на увазі.

"Сьогодні Мінфін США оголосив, що додаткові масштабні будуть додані до вже діючих санкцій проти Північної Кореї. А сьогодні я розпорядився про скасування цих додаткових санкцій!" - написав.

РБК-Україна писало, що на саміті в Ханої президент США Дональд Трамп відмовив лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину у повному скасуванні санкцій. Він також уточнив, що лідер КНДР запропонував провести денуклеаризацію в певних районах країни.