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Трамп розпорядився скасувати нові санкції проти КНДР

Новини » Політика    22.03.2019 - 20:19
Трамп розпорядився скасувати нові санкції проти КНДР
Фото: Дональд Трамп (president.pl)

Президент заявив, що скасовані ним обмеження були масштабними

Президент США Дональд Трамп заявив, що в п'ятницю не дав ввести в дію оголошені Мінфіном нові широкомасштабні санкції США проти КНДР. Про це він написав у Twitter.

Однак Трамп не уточнив, які санкції маються на увазі.

"Сьогодні Мінфін США оголосив, що додаткові масштабні будуть додані до вже діючих санкцій проти Північної Кореї. А сьогодні я розпорядився про скасування цих додаткових санкцій!" - написав.

Трамп розпорядився скасувати нові санкції проти КНДРРБК-Україна писало, що на саміті в Ханої президент США Дональд Трамп відмовив лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину у повному скасуванні санкцій. Він також уточнив, що лідер КНДР запропонував провести денуклеаризацію в певних районах країни.

Раніше повідомлялося, що США і КНДР не досягли угоди про денуклеаризацію Корейського півострова. За словами прес-секретаря Білого дому Сари Сандерс, сторони розраховують продовжити діалог в майбутньому.

Зазначимо, радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що Сполучені Штати будуть шукати способи, щоб наростити санкції, якщо північнокорейська влада не відмовиться від своєї ядерної програми.

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