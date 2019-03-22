Трамп распорядился отменить новые санкции против КНДР
Фото: Дональд Трамп (president.pl)
Президент заявил, что отмененные им ограничения были масштабными
Президент США Дональд Трамп заявил, что в пятницу не дал ввести в действие объявленные Минфином новые широкомасштабные санкции США против КНДР. Об этом он написал в Twitter.
Однако Трамп не уточнил, какие санкции имеются в виду.
"Сегодня Минфин США объявил, что дополнительные масштабные будут добавлены к уже действующим санкциям против Северной Кореи. А сегодня я распорядился об отмене этих дополнительных санкций!" - написал.
РБК-Украина писало, что на саммите в Ханое президент США Дональд Трамп отказал лидеру Северной Корее Ким Чен Ыну в полной отмене санкций. Он также уточнил, что лидер КНДР предложил провести денуклеаризацию в определенных районах страны.
Ранее сообщалось, что США и КНДР не достигли соглашения о денуклеаризации Корейского полуострова. По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, стороны рассчитывают продолжить диалог в будущем.
Отметим, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты будут искать способы, чтобы нарастить санкции, если северокорейские власти не откажутся от своей ядерной программы.