Трамп распорядился отменить новые санкции против КНДР

Фото: Дональд Трамп (president.pl)

Президент заявил, что отмененные им ограничения были масштабными

Президент США Дональд Трамп заявил, что в пятницу не дал ввести в действие объявленные Минфином новые широкомасштабные санкции США против КНДР. Об этом он написал в Twitter.

Однако Трамп не уточнил, какие санкции имеются в виду.

"Сегодня Минфин США объявил, что дополнительные масштабные будут добавлены к уже действующим санкциям против Северной Кореи. А сегодня я распорядился об отмене этих дополнительных санкций!" - написал.

РБК-Украина писало, что на саммите в Ханое президент США Дональд Трамп отказал лидеру Северной Корее Ким Чен Ыну в полной отмене санкций. Он также уточнил, что лидер КНДР предложил провести денуклеаризацию в определенных районах страны.