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Трамп распорядился отменить новые санкции против КНДР

Новости » Политика    22.03.2019 - 20:19
Трамп распорядился отменить новые санкции против КНДР
Фото: Дональд Трамп (president.pl)

Президент заявил, что отмененные им ограничения были масштабными

Президент США Дональд Трамп заявил, что в пятницу не дал ввести в действие объявленные Минфином новые широкомасштабные санкции США против КНДР. Об этом он написал в Twitter.

Однако Трамп не уточнил, какие санкции имеются в виду.

"Сегодня Минфин США объявил, что дополнительные масштабные будут добавлены к уже действующим санкциям против Северной Кореи. А сегодня я распорядился об отмене этих дополнительных санкций!" - написал.

Трамп распорядился отменить новые санкции против КНДРРБК-Украина писало, что на саммите в Ханое президент США Дональд Трамп отказал лидеру Северной Корее Ким Чен Ыну в полной отмене санкций. Он также уточнил, что лидер КНДР предложил провести денуклеаризацию в определенных районах страны.

Ранее сообщалось, что США и КНДР не достигли соглашения о денуклеаризации Корейского полуострова. По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, стороны рассчитывают продолжить диалог в будущем.

Отметим, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты будут искать способы, чтобы нарастить санкции, если северокорейские власти не откажутся от своей ядерной программы. 

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиКНДРДональд ТрампСанкции
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