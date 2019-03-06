Блумберг не буде балотуватися в президенти США

Фото: Майкл Блумберг (wikimedia.org)

Майкл Блумберг заявив, що не готовий відмовитися від своїх ідей

Засновник інформаційно-аналітичного агентства Bloomberg і екс-мер Нью-Йорка Майкл Блумберг заявив, що не буде висувати свою кандидатуру на виборах президента США в 2020 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Він повідомив, що до рішення балотуватися його підштовхували багато людей.

"Деякі говорили мені, що для перемоги в якості кандидата від демократів мені потрібно змінити свої погляди, щоб відповідати опитуваннями. Але я чую це всю мою політичну кар'єру", - сказав Блумберг.

Блумберг заявив, що не готовий відмовитися від своїх ідей.

"Я не така людина, і я не думаю, що це те, чого хочуть виборці від глави держави", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Блумберг може продати свій бізнес, якщо буде балотуватися на пост президента США в 2020 році.

РБК-Україна писало, що Майкл Блумберг розглядає можливість участі у виборах президента США в 2020 році. Крім того, він планував витратити 80 мільйонів доларів на допомогу демократам під час виборів в Конгрес США, і тим самим заручитися їх підтримкою в майбутньому.