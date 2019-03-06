США не виключають введення нових санкцій проти КНДР

Фото: Кім Чен Ин (KCNA)

У США допустили введення нових санкцій проти Північної Кореї

Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що Сполучені Штати будуть шукати способи, щоб наростити санкції, якщо північнокорейська влада не відмовиться від своєї ядерної програми. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox Business Network.

"Думаю, президент Трамп був у цьому питанні гранично ясний", - заявив він.

За словами Болтона, КНДР не отримає послаблення.

"Якщо вони не хочуть цього робити, то я думаю, що президент Трамп був гранично ясний в цьому питанні. Вони не отримають послаблення в руйнівних економічних санкціях, які були накладені на них, і ми подивимося, як ці санкції насправді наростити", - сказав Болтон.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що обговорювати пом'якшення з боку Сполучених Штатів санкцій проти Північної Кореї (КНДР) президент Дональд Трамп готовий після "реальних дій" з боку КНДР.

Відзначимо, що мова йде про ядерне роззброєння Корейського півострова, про що Трамп домовлявся з лідером КНДР Кім Чен Ином на саміті в Сінгапурі 12 червня 2018.