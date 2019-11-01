Трамп хоче зачитати стенограму розмови з Зеленським громадянам США

Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

Трамп хоче зачитати стенограму в прямому ефірі

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що готовий зачитати стенограму телефонної розмови з українським лідером Володимиром Зеленським американським громадянам. Про це глава Білого дому повідомив в інтерв'ю Washington Examiner.

За словами Трампа, розмова з Зеленським була "гарною", тому він збирається сам зачитати стенограму американському народу. Він додав, що, можливо, зачитає стенограму в прямому ефірі.

"Це був гарний телефонний дзвінок. У якийсь момент я збираюся сісти, можливо, це буде бесіда біля каміна в прямому ефірі, і прочитати стенограму дзвінка, тому що люди повинні її почути", - заявив президент США.

Також глава Білого дому наголосив, що не збирається співпрацювати з представниками Демократичної партії в розслідуванні в рамках справи щодо імпічменту. Трамп назвав розслідування демократів "шахрайством" та "обманом".

Нагадаємо, раніше в Офісі президента України заявили, що не публікуватимуть стенограму телефонної розмови Зеленського з Трампом. В офісі зазначили, що порядок публікації стенограми не передбачений законами України.

Також РБК-Україна писало, що Палата представників США схвалила резолюцію про підтримку розпочатого демократами розслідування в рамках процедури імпічменту Трампа. Відповідний документ підтримали 232 конгресмени.