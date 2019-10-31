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В ОП розповіли, чи будуть публікувати стенограму розмови з Трампом

Новини » Політика     31.10.2019 - 22:06
В ОП розповіли, чи будуть публікувати стенограму розмови з Трампом
Колаж РБК-Україна

В Офісі президента дали офіційну відповідь

В Офісі президента заявили, що стенограма розмови президента України Володимира Зеленського та американського лідера Дональда Трампа не буде опублікована. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на запит народного депутата Олексія Гончаренко.

Як заявили в ОП, стенограма не буде опублікована, оскільки законом України "не передбачено порядок публікації".

В ОП розповіли, чи будуть публікувати стенограму розмови з Трампом

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що дзвінок президента США Дональда Трампа не вплинув на відносини України і Сполучених Штатів Америки.

Як повідомляло РБК-Україна, Білий дім опублікував стенограму розмови президентів США і України, який відбувся 25 липня після парламентських виборів в Україні. Під час розмови Трамп попросив Зеленського про послугу.

У ході цієї бесіди стало відомо, що Трамп намагався тиснути на Зеленського, щоб той почав розслідування проти сина Байдена. У зв'язку з цим Трамп заморозив військову допомогу Україні.

У Конгресі США ще до моменту публікації стенограми, спираючись на скаргу співробітника американської розвідки, оголосили про початок процедури імпічменту Трампа.

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