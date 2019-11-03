Трамп заявил, что хотел бы видеть Зеленского в Белом доме

Фото: Владимир Зеленский и Дональд Трамп (president.gov.ua)

Американский президент сказал, что Зеленский - "хороший человек"

Президент Дональд Трамп, комментируя вопрос об импичменте, заявил в субботу, 2 ноября, что он готов принять у себя президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме. Об этом сообщает Politico.

В частности, во время брифинга Трампа спросили о том, пытался ли он вынудить Украину расследовать действия политического соперника.

Так, следователи Палаты представителей собрали в поддержку импичмента доказательства того, что Трамп стремился удержать почти 400 миллионов долларов военной помощи Украине и отказаться от встречи Белого дома с Зеленским. И, по данным следователей, так поступать Трамп решил до тех пор, пока украинский лидер публично не заявит о своем намерении начать расследование в отношении кандидата в президенты от Демократической партии и бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера Байдена за их деятельность в Украине.

"Я хотел бы, чтобы он (Зеленский, - ред.) пришел в Белый дом, если бы он хотел прийти, и я думаю, что он хотел бы прийти", - сказал Трамп журналистам в Белом доме в субботу, назвав Зеленского "хорошим человеком".

В последний раз Трамп встречался с Зеленским на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке в конце сентября, в тот день, когда Белый дом опубликовал отредактированную запись телефонного разговора между двумя лидерами, который сейчас является предметом расследования а рамках импичмента.

Избранный в мае украинский президент Зеленский рассматривал встречу с Трампом как способ придать авторитету его администрации и узаконить его победу на выборах.

Напомним, в интервью Washington Examiner президент США Дональд Трамп заявил, что готов зачитать стенограмму телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским американским гражданам.