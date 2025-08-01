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Трамп введет санкции против РФ после 10-дневного дедлайна, но есть нюанс

Пятница 01 августа 2025 00:26
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Трамп введет санкции против РФ после 10-дневного дедлайна, но есть нюанс Фото: президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Президент США Дональд Трамп заявил, что введет санкции против Российской Федерации. Но он не уверен, что они будут иметь эффект.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Трамп заявил во время общения с журналистами.

"Я считаю отвратительным то, что делает Россия. Это отвратительно. Это война Байдена. Это не моя война, но я сказал: если я приду к власти, попытаюсь все это остановить. Но то, что делает Россия - очень печально, - заявил Трамп.

Он также сказал, что ему жаль, что россиян погибает больше чем украинцев, но США не должны быть вовлечены в эту войну.

"Кстати, я заключил соглашение с НАТО, по которому НАТО платит нам за это. Итак, да - мы наложим санкции. Хотя я не знаю, санкции его (Путина - ред.) затрагивают. Они уже хорошо знакомы с санкциями. Я знаю о санкциях лучше любого - и о тарифах, и обо всем остальном. Не знаю, действительно ли это влияет, но мы это сделаем", - сказал Трамп.

Ультиматум Трампа для Путина

Стоит напомнить, что ранее Трамп установил 50-дневный срок для российского диктатора Владимира Путина. В течение этого времени Путин должен был прекратить войну против Украины.

Но уже 29 июля Трамп сократил срок для мирной договоренности до 10 дней из-за отсутствия прогресса со стороны РФ. По его словам, в случае отказа прекратить войну Россию ждут не только вторичные тарифы на экспорт товаров и услуг в США, но и вторичные санкции.

В ответ на это чиновники Кремля пытаются заставить президента США отказаться от десятидневного срока для завершения войны в Украине и нормализовать отношения с Москвой.

Более того, спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия выработала "определенный иммунитет" к санкциям и готова к новым экономическим ограничениям.

Подробно о том, как новые санкции Трампа могут повлиять на Россию - читайте в материале РБК-Украина.

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