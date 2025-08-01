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Трамп запровадить санкції проти РФ після 10-денного дедлайну, але є нюанс

П'ятниця 01 серпня 2025 00:26
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Трамп запровадить санкції проти РФ після 10-денного дедлайну, але є нюанс Фото: президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Президент США Дональд Трамп заявив, що запровадить санкції проти Російської Федерації. Але він не впевнений, що вони матимуть ефект.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Трамп заявив під час спілкування з журналістами.

"Я вважаю огидним те, що робить Росія. Це огидно. Це війна Джо Байдена. Це не моя війна, але я сказав: якщо я прийду до влади, спробую все це зупинити. Але те, що робить Росія - дуже сумно", - заявив Трамп.

Він також сказав, що йому шкода, що росіян гине більше ніж українців, але США не повинні бути залучені у цю війну.

"До речі, я уклав угоду з НАТО, за якою НАТО платить нам за це. Отже, так - ми накладемо санкції. Хоча я не знаю, чи санкції його (Путіна - ред.) зачіпають. Вони вже добре знайомі з санкціями. Я знаю про санкції краще за будь-кого - і про тарифи, й про все інше. Не знаю, чи це справді впливає, але ми це зробимо", - сказав Трамп.

Ультиматум Трампа для Путіна

Варто нагадати, що раніше Трамп встановив 50-денний термін для російського диктатора Володимира Путіна. Впродовж цього часу Путін мав припинити війну проти України.

Але вже 29 липня Трамп скоротив термін для мирної домовленості до 10 днів через відсутність прогресу з боку РФ. За його словами, у разі відмови припинити війну Росію чекають не лише вторинні тарифи на експорт товарів і послуг до США, але і вторинні санкції.

У відповідь на це чиновники Кремля намагаються змусити президента США відмовитися від десятиденного терміну для завершення війни в Україні та нормалізувати відносини з Москвою.

Ба більше, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія виробила "певний імунітет" до санкцій і готова до нових економічних обмежень.

Детально про те, як нові санкції Трампа можуть вплинути на Росію - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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