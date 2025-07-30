В Кремле пытаются заставить Трампа отказаться от своего дедлайна: в ISW назвали цель

Чиновники Кремля пытаются заставить президента США Дональда Трампа отказаться от десятидневного срока для завершения войны в Украине и нормализовать отношения с Москвой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

В отчете напомнили, что чиновники Кремля решительно отвергли новый ультиматум президента США Дональда Трампа относительно переговоров с Россией о завершении ее войны против Украины и подтвердили заинтересованность Москвы в продолжении войны.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем англоязычном аккаунте в X заявил, что Трамп не может диктовать сроки начала мирных переговоров и что переговоры завершатся только тогда, когда Россия достигнет всех своих военных целей.

Эксперты предположили, что, вероятно, имеются в виду начальные цели войны: смена режима в Украине, изменения в политике открытых дверей НАТО и сокращение Вооруженных сил Украины до масштаба, который не позволит армии защитить страну.

В ISW также вспомнили заявление представителя Кремля Дмитрия Пескова о том, что Россия продолжит войну против Украины для защиты собственных интересов, даже несмотря на объявленный Трампом 28 июля новый дедлайн в 10 или 12 дней.

Песков отметил, что сейчас наблюдается замедление процесса нормализации российско-американских отношений. По его словам, Кремль и дальше заинтересован в этой нормализации, но прогресс потребует "импульсов" с обеих сторон.

Спикер также заявил, что текущее состояние отношений США и России затрудняет процесс переговоров о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ или же New START).

Смена ориентиров

Аналитики напомнили, что ранее Кремль обещал стимулы, не связанные с войной в Украине, чтобы добиться уступок от США: двусторонние переговоры по контролю над вооружениями и экономические проекты.

"Заявления Пескова об ухудшении отношений России и США и о новом договоре СНВ, вероятно, являются частью усилий, направленных на то, чтобы заставить Трампа отказаться от своего срока ради нормализации двусторонних отношений и продолжения сотрудничества", - предполагают эксперты Института.

В то же время, в ISW по-прежнему убеждены, что Кремль не заинтересован в переговорах о завершении войны в Украине, и пытается затянуть войну для получения дополнительных преимуществ на поле боя.