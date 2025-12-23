Трамп пригласит на саммит G20 в Майами президентов Казахстана и Узбекистана

Президент США Дональд Трамп решил позвать на саммит "Большой двадцатки" (G20) в следующем году лидеров Казахстана и Узбекистана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американского лидера в Truth Social.

По словам Трампа, он провел два замечательных телефонных разговора с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и президентом Узбекистана Шавката Мирзиеева. Президент США рассказал, что в ходе переговоров обсуждалась важность установления мира "в текущих конфликтах" и и расширение торговли и сотрудничества между странами. "Отношения с обеими странами просто великолепны. В следующем году Соединенные Штаты будут принимать саммит G20, и мы пригласим обоих лидеров принять участие в этом очень важном мероприятии, которое состоится в Майами!" - отметил Трамп.