Трамп пригласит на саммит G20 в Майами президентов Казахстана и Узбекистана

Вашингтон, Вторник 23 декабря 2025 20:52
Трамп пригласит на саммит G20 в Майами президентов Казахстана и Узбекистана
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп решил позвать на саммит "Большой двадцатки" (G20) в следующем году лидеров Казахстана и Узбекистана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американского лидера в Truth Social.

По словам Трампа, он провел два замечательных телефонных разговора с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и президентом Узбекистана Шавката Мирзиеева.

Президент США рассказал, что в ходе переговоров обсуждалась важность установления мира "в текущих конфликтах" и и расширение торговли и сотрудничества между странами.

"Отношения с обеими странами просто великолепны. В следующем году Соединенные Штаты будут принимать саммит G20, и мы пригласим обоих лидеров принять участие в этом очень важном мероприятии, которое состоится в Майами!" - отметил Трамп.

Саммит по приглашениям

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявлял о том, что ЮАР недостойна участия в саммите G20 в следующем году, который состоится в Майами.

Американский лидер считает, что в ЮАР "без разбора позволяют отбирать фермы" у белых людей.

Также Трамп обвинил ЮАР в том, что страна отказалась передать председательство "старшему представителю посольства США, который присутствовал на церемонии закрытия" саммита G20.

После этого Bloomberg написало о том, что саммит "Большой двадцатки" в следующем году может превратиться в мероприятие по приглашениям. Это нарушает протокол.

