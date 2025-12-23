Трамп пригласит на саммит G20 в Майами президентов Казахстана и Узбекистана
Президент США Дональд Трамп решил позвать на саммит "Большой двадцатки" (G20) в следующем году лидеров Казахстана и Узбекистана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американского лидера в Truth Social.
По словам Трампа, он провел два замечательных телефонных разговора с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и президентом Узбекистана Шавката Мирзиеева.
Президент США рассказал, что в ходе переговоров обсуждалась важность установления мира "в текущих конфликтах" и и расширение торговли и сотрудничества между странами.
"Отношения с обеими странами просто великолепны. В следующем году Соединенные Штаты будут принимать саммит G20, и мы пригласим обоих лидеров принять участие в этом очень важном мероприятии, которое состоится в Майами!" - отметил Трамп.
Саммит по приглашениям
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявлял о том, что ЮАР недостойна участия в саммите G20 в следующем году, который состоится в Майами.
Американский лидер считает, что в ЮАР "без разбора позволяют отбирать фермы" у белых людей.
Также Трамп обвинил ЮАР в том, что страна отказалась передать председательство "старшему представителю посольства США, который присутствовал на церемонии закрытия" саммита G20.
После этого Bloomberg написало о том, что саммит "Большой двадцатки" в следующем году может превратиться в мероприятие по приглашениям. Это нарушает протокол.