Трамп запросить на саміт G20 у Маямі президентів Казахстану та Узбекистану
Президент США Дональд Трамп вирішив покликати на саміт "Великої двадцятки" (G20) наступного року лідерів Казахстану та Узбекистану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американського лідера в Truth Social.
За словами Трампа, він провів дві чудові телефонні розмови з президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим і президентом Узбекистану Шавкатом Мірзійоєвим.
Президент США розповів, що під час переговорів обговорювали важливість встановлення миру "в поточних конфліктах", а також розширення торгівлі та співпраці між країнами.
"Відносини з обома країнами просто чудові. Наступного року Сполучені Штати прийматимуть саміт G20, і ми запросимо обох лідерів узяти участь у цьому дуже важливому заході, який відбудеться в Маямі!" - зазначив Трамп.
Саміт за запрошеннями
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявляв про те, що ПАР не гідна участі в саміті G20 наступного року, який відбудеться в Маямі.
Американський лідер вважає, що в ПАР "без розбору дозволяють відбирати ферми" у білих людей.
Також Трамп звинуватив ПАР у тому, що країна відмовилася передати головування "старшому представнику посольства США, який був присутній на церемонії закриття" саміту G20.
Після цього Bloomberg написало про те, що саміт "Великої двадцятки" наступного року може перетворитися на захід за запрошеннями. Це порушує протокол.