Трамп предложит Путину сделку о "редкоземах" в обмен на перемирие с Украиной, - СМИ
Президент США Дональд Трамп планирует предложить российскому диктатору Владимиру Путину доступ к редкоземельным минералам, чтобы стимулировать его к прекращению войны в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.
По информации издания, среди предложений Трампа для Путина будет открытие доступа РФ к природным ресурсам Аляски и отмена некоторых американских санкций против российской авиационной промышленности.
Предложения включают предоставление Путину доступа к редкоземельным минералам на украинских территориях, которые сейчас оккупированы Россией.
Также сообщается, что министр финансов США Скотт Бессент изучает экономические компромиссы, на которые США могут пойти с Россией, чтобы ускорить заключение соглашения о прекращении огня.
Отметим, ранее в этом году США заключили сделку на разработку месторождений редкоземельных элементов с Украиной.
Встреча Трампа и Путина
Напомним, в пятницу, 15 августа, состоится встреча президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске.
Президент США заявил, что он планирует требовать от Путина, чтобы тот прекратил войну.
Трамп стремится на предстоящей встрече с российским диктатором достичь соглашения о прекращении огня в Украине.
Также Трамп обещал, что не будет заключать с Путиным соглашения без участия Украины.
Американский лидер также считает, что для мира необходимо будет провести "обмен территориями" между Украиной и Россией. В СМИ на этом фоне появились слухи, что Москва захочет забрать Донецкую и Луганскую области.
В то же время президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на такое предложение, пообещал, что Украина не будет выводить свои войска из Донецкой области.
Больше о том, что известно на сейчас о встрече Трампа и Путина и почему не будет Зеленского, - в материале РБК-Украина.