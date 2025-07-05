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"Не в восторге". Трамп заявил, что говорил с Путиным о новых санкциях против РФ

Суббота 05 июля 2025 08:45
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"Не в восторге". Трамп заявил, что говорил с Путиным о новых санкциях против РФ Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российский диктатор Владимир Путин не в восторге от американских санкций против российской экономики, но раньше РФ удавалось с ними справляться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента США Дональда Трампа во время общения с журналистами на борту Air Force One.

"Мы много разговариваем о санкциях. Он не в восторге от них. Ему удавалось справляться с санкциями, но эти санкции (будущие - ред.) - достаточно жесткие. Он понимает, что новые санкции могут быть введены. Он профессионал", - заявил президент Соединенных Штатов.

В то же время Трамп подчеркнул, что он относится к Российской Федерации жестче, чем к Ирану или любой другой стране.

Сенаторы требуют от Трампа действий

Напомним, что вчера, 4 июля, трое сенаторов-демократов - Джин Шахин, Элизабет Уоррен и Крис Кунс - объявили о начале расследования действий администрации Трампа. Президента обвинили в том, что в течение более пяти месяцев он не вводил новых санкций против России из-за ее войны против Украины.

Между тем в Сенате США уже лежит законопроект, который предусматривает новые ограничения в отношении России. В частности, предусматривается введение 500% тарифов для любого государства, которое продолжит покупать российскую нефть и другие товары. Он имеет огромную поддержку сенаторов - 84 голоса из 100.

Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок отметил, что президент США вероятно по-настоящему начнет давить на Путина не раньше начала осени. Не стоит ожидать каких-то быстрых решений по давлению на Россию от этой администрации Соединенных Штатов.

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Российская Федерация Дональд Трамп
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