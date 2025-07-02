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В Госдепе США сделали заявление о приостановке поставок оружия Украине

Вашингтон, Среда 02 июля 2025 22:24
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В Госдепе США сделали заявление о приостановке поставок оружия Украине Фото: Тэмми Брюс, спикер Госдепа США (flickr by U.S. Department of State)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп хочет прекращения войны России против Украины. О приостановке помощи Киев предупреждали заранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Госдепа США Тэмми Брюс.

Брюс отметила, что Госдеп США не принимает решений о поставках Украине оружия. Поэтому за детальным комментарием насчет приостановки помощи необходимо обращаться к Пентагону.

"Стоит повторить, что приоритетом президента Трампа остается прекращение войны между Россией и Украиной путем достижения прочного мирного урегулирования, начиная с немедленного прекращения огня", - добавила она.

Спикер Госдепа также обратила внимание на то, что слухи о том, что Украина узнала о приостановке помощи из СМИ, являются "неверными".

"Наши каналы связи с Украиной всегда были надежными. Я не буду обсуждать, кто передал эту новость. Но это, очевидно, разговор, который произошел из-за важности этого проекта для Соединенных Штатов. Мы были самым большим сторонником Украины в эмоциональном, военном и финансовом плане, и на то есть причина", - добавила она.

Брюс напомнила заверение Пентагона в том, что у США есть "надежные варианты" продолжения помощи Украине.

Приостановка поставок

Напомним, сегодня, 2 июля, стало известно, что США приостановили передачу Украине оружия. В частности, речь о критически важных ракетах для систем ПВО Patriot.

Посол США при НАТО Мэттью Витакер рассказал, что такое решение было принято на основании принципа "Америка прежде всего".

Детальнее о приостановке военной помощи - в материале РБК-Украина.

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