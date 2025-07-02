В Госдепе США сделали заявление о приостановке поставок оружия Украине
Президент США Дональд Трамп хочет прекращения войны России против Украины. О приостановке помощи Киев предупреждали заранее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Госдепа США Тэмми Брюс.
Брюс отметила, что Госдеп США не принимает решений о поставках Украине оружия. Поэтому за детальным комментарием насчет приостановки помощи необходимо обращаться к Пентагону.
"Стоит повторить, что приоритетом президента Трампа остается прекращение войны между Россией и Украиной путем достижения прочного мирного урегулирования, начиная с немедленного прекращения огня", - добавила она.
Спикер Госдепа также обратила внимание на то, что слухи о том, что Украина узнала о приостановке помощи из СМИ, являются "неверными".
"Наши каналы связи с Украиной всегда были надежными. Я не буду обсуждать, кто передал эту новость. Но это, очевидно, разговор, который произошел из-за важности этого проекта для Соединенных Штатов. Мы были самым большим сторонником Украины в эмоциональном, военном и финансовом плане, и на то есть причина", - добавила она.
Брюс напомнила заверение Пентагона в том, что у США есть "надежные варианты" продолжения помощи Украине.
Приостановка поставок
Напомним, сегодня, 2 июля, стало известно, что США приостановили передачу Украине оружия. В частности, речь о критически важных ракетах для систем ПВО Patriot.
Посол США при НАТО Мэттью Витакер рассказал, что такое решение было принято на основании принципа "Америка прежде всего".
Детальнее о приостановке военной помощи - в материале РБК-Украина.
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