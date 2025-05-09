Трамп призвал к 30-дневному перемирию между РФ и Украиной, пригрозил "ответственностью"

Как отметил американский лидер, переговоры с Россией и Украиной при посредничестве Вашингтона - продолжаются.

"В идеале США призывают к 30-дневному безусловному прекращению огня. Надеемся, что приемлемое прекращение огня будет соблюдено, и обе страны будут привлечены к ответственности за уважение к святости этих прямых переговоров", - говорится в публикации Трампа в сети.

По словам Трампа, если режим прекращения огня не будет соблюдаться, Штаты и их страны-партнеры "введут новые санкции".

Американский президент снова высказался о гибели "тысяч молодых солдат каждую неделю", и отметил желание, чтобы "это остановилось".

"Как президент, я буду предан обеспечению мира между Россией и Украиной вместе с европейцами, и это будет прочный мир!" - акцентирует внимание Трамп.

Также президент США убежден, что такое прекращение огня "в конечном итоге должно способствовать заключению мирного соглашения".

"Это можно сделать очень быстро, и я буду доступен мгновенно, если мои услуги понадобятся", - добавил Трамп.