Трамп пригрозил РФ "санкциями Грэма", если Москва не пересмотрит свое поведение
Президент США Дональд Трамп допустил, что может подписать законопроект сенатора Линдси Грэма о новых санкциях против РФ. Решение зависит от того, будет ли Кремль двигаться к миру в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Трампа для NBC News.
В ходе беседы его спросили, подпишет ли он документ о санкциях, если ситуация дойдет до того, что США и выйдут из переговоров. На этот вопрос Трамп ответил следующим образом:
"Ну, это зависит от того, будет ли Россия вести себя так, чтобы прийти к миру. Мы хотим мирного соглашения. Мы хотим, чтобы Россия и Украина пришли к соглашению. Мы думаем, что мы довольно близки к этому, и мы спасем много людей от гибели. Мы также сэкономим много денег", - сказал президент США.
Он отметил, что Соединенные Штаты и Европа тратят деньги, и для Европы этот вопрос еще более важнее, чем для Вашингтона. Также Трамп вновь обвинил экс-президента США Джо Байдена в том, что тот якобы просто отправлял деньги и не имел представления, что происходит.
"Байден ничего не контролировал. Он просто отправлял туда деньги, никто не имел ни малейшего представления о том, что происходит, почему они это делают, почему они это отправляют. И это были огромные суммы денег", - резюмировал глава Белого дома.
Санкции Грэма
Напомним, на днях сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что большинство сенаторов поддерживают законопроект о "сокрушительных санкциях против РФ и покупателей ее нефти и газа, если глава Кремля Владимир Путин не начнет вести серьезные переговоры о мире в Украине. Как отметил союзник Трампа, законопроект поддерживают 72 сенатора.
Как недавно стало известно, новые санкции предусматривают 500% пошлину на импорт из стран, которую покупают российскую нефть, нефтепродукты, природный газ или уран. Другие же санкции предусматривают запрет гражданам США покупать российский суверенный долг.
"Я хочу, чтобы война была прекращена путем переговоров, честно и справедливо. Я думаю, что Трамп - лучший человек для достижения этой цели, но эти санкции отражают точку зрения Сената, что мы видим, что главным плохим парнем является Россия", - отметил Грэм.
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