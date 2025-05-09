Трамп закликав до 30-денного перемир'я між РФ та Україною, пригрозив "відповідальністю"

Президент США Дональд Трамп повторив заклик до встановлення всеосяжного режиму припинення вогню між Україною та РФ на місячний термін. Та висловився про наслідки для порушників такого перемир'я.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Трампа в соцмережі Truth Social.
Як зазначив американський лідер, переговори з Росією та Україною за посередництва Вашингтона - тривають.
"В ідеалі США закликають до 30-денного безумовного припинення вогню. Сподіваємося, що прийнятне припинення вогню буде дотримано, і обидві країни будуть притягнуті до відповідальності за повагу до святості цих прямих переговорів", - йдеться в публікації Трампа в мережі.
За словами Трампа, якщо режим припинення вогню не буде дотримуватись, Штати та їхні країни-партнери "запровадять нові санкції".
Американський президент знову висловився про загибель "тисяч молодих солдатів щотижня", та наголосив на бажанні, щоб "це зупинилося".
"Як президент, я буду відданий забезпеченню миру між Росією та Україною разом з європейцями, і це буде міцний мир!" - акцентує увагу Трамп.
Також президент США переконаний, що таке припинення вогню "в кінцевому підсумку має сприяти укладенню мирної угоди".
"Це можна зробити дуже швидко, і я буду доступний миттєво, якщо мої послуги знадобляться", - додав Трамп.
Нагадаємо, попри те, що Україна одразу погодилася на пропозицію з боку Штатів про повне припинення вогню у війні з РФ, Москва таку ідею фактично відкинула, на словах декларуючі нібито готовність до такого режиму тиші, але висуваючи різноманітні умови.
Крім того, Кремль в односторонньому порядку ініціює короткотривалі "перемир'я", які сама ж не дотримується. Йдеться про так звані "Великоднє та парадне перемир'я" (20 квітня та 8-11 травня відповідно).
Зауважимо, що у Білому домі, реагуючи на ідею Путіна щодо триденного "перемир'я", нагадали, що президент США Дональд Трамп заявив, що вимагає повного припинення вогню між Україною та Росією.
Нещодавно віце-президент США Джей Ді Венс розповів про те, що Вашингтон вже хоче "вийти за рамки" 30-денного перемир'я, та обговорювати довгострокове врегулювання.
Зауважимо, що у Білому домі, реагуючи на ідею Путіна щодо триденного "перемир'я", нагадали, що президент США Дональд Трамп заявив, що вимагає повного припинення вогню між Україною та Росією.
Своєю чергою президент України Володимир Зеленський зазначав, що Київ готовий підтримати припинення вогню, якщо країна-терорист РФ відповість дзеркально. Крім того, глава української держави наголошував, що Росія може погодитися на припинення вогню на 30 днів, але для цього необхідний тиск з боку США.
До слова, раніше президент США Трамп розповів, що якщо Росія не перегляне свою поведінку і Кремль не буде рухатися до миру в Україні, він може підписати законопроект сенатора Ліндсі Грема про нові санкції проти РФ.
Додамо, 8 травня ввечері під час телефонної розмови з Трампом Зеленський розповів, що Україна готова до 30-денного припинення вогню "хоч відсьогодні". Президент зазначив, що сторони очікують згоди з боку Росії на таку пропозицію.
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