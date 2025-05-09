Трамп закликав до 30-денного перемир'я між РФ та Україною, пригрозив "відповідальністю"

Як зазначив американський лідер, переговори з Росією та Україною за посередництва Вашингтона - тривають.

"В ідеалі США закликають до 30-денного безумовного припинення вогню. Сподіваємося, що прийнятне припинення вогню буде дотримано, і обидві країни будуть притягнуті до відповідальності за повагу до святості цих прямих переговорів", - йдеться в публікації Трампа в мережі.

За словами Трампа, якщо режим припинення вогню не буде дотримуватись, Штати та їхні країни-партнери "запровадять нові санкції".

Американський президент знову висловився про загибель "тисяч молодих солдатів щотижня", та наголосив на бажанні, щоб "це зупинилося".

"Як президент, я буду відданий забезпеченню миру між Росією та Україною разом з європейцями, і це буде міцний мир!" - акцентує увагу Трамп.

Також президент США переконаний, що таке припинення вогню "в кінцевому підсумку має сприяти укладенню мирної угоди".

"Це можна зробити дуже швидко, і я буду доступний миттєво, якщо мої послуги знадобляться", - додав Трамп.