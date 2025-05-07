Уступка России? США хотят "выйти за рамки" 30-дневного перемирия, - Вэнс

США больше не хотят зацикливаться на идее перемирия между Украиной и Россией как минимум на 30 дней. Вашингтон поменял свою позицию после отказа Москвы пойти на такой шаг.

Как передает РБК-Украина , об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

" Поэтому мы стараемся выйти за рамки зацикленности на 30-дневном прекращении огня и сосредоточиться на том, как может выглядеть долгосрочное урегулирование. Мы стараемся последовательно продвигать процесс вперед ", - добавил он.

При этом вице-президент напомнил, что Украина согласилась на идею Вашингтона о 30-дневном полном прекращении огня, и США это ценят. Но Россия заявила, что такая идея "не соответствует их стратегическим интересам".

По мнению Вэнса, украинцы и россияне пока не готовы к мирным переговорам, поскольку боевые действия продолжаются.

Идея о перемирии

Напомним, США предложили Украине и России начать полное прекращение огня как минимум на 30 дней еще в марте. Украина сразу согласилась, а Россия поставила жесткие условия для такого шага.

После этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров оправдывал отказ опасением, что во время перемирия Украина усилится новым оружием и солдатами. Также он заверял, что для такого прекращения огня "некому проводить мониторинг".

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что Россия может согласиться на прекращение огня на 30 дней, но для этого необходимо давление со стороны США.

Вашингтон пока так и не начал давить на Москву с такой целью. Вместо этого Дональд Трамп только несколько раз пригрозил России новыми санкциями.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.