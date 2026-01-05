Трамп считает, что США вернут все потраченные деньги на Украину

Во время общения с прессой Трамп заявил, что для США война в Украине сейчас ничего не стоит. По его словам, Вашингтон, наоборот, зарабатывает.

"Более того, мы зарабатываем деньги, потому что в отличие от Байдена - Байден дал 350 млрд долларов, просто отдал их", - заявил президент США.

Он добавил, что благодаря сделке по редкоземельным металлам Украины вернул в США уже значительную часть потраченных денег. В то же время Трамп считает, что будут еще больше возвращений.

"Теперь я вернул значительную часть, потому что мы заключили сделку по редкоземельным металлам, вошли в сферу редкоземов, и мы вернем много этих денег. Возможно, все деньги, возможно, даже больше, чем все деньги", - резюмировал глава Белого дома.