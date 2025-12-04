"Нам платит НАТО": Трамп вновь "похвалился", что США больше не тратятся на помощь Украине

Президент США Дональд Трамп снова высказался насчет того, что Штаты больше не тратят деньги на помощь Украине. По его словам, Америка даже получает прибыль от поставок вооружения Киеву, что финансируют другие члены Альянса.

Трамп отметил, что Вашингтон сейчас "не раздает" бесплатно оружие, как это было при его предшественнике Джо Байдене, а наоборот даже получает прибыль от поставок своего вооружения Украине.

"Знаете, мы не тратим никаких денег на войну. Мы продаем НАТО. Нас больше не грабят, как это было при Байдене. Байден раздавал всем все, что у нас было. Отдавал им все ракеты, все, что они хотели - бесплатно. Он понятия не имел, что делает", - заявил американский лидер.

Он также добавил, что теперь "они платят по полной", а НАТО передает деньги США.

"Теперь они платят по полной, полную цену за все. Это идет в НАТО, а потом НАТО распределяет это. НАТО платит нам. Так что это не наши деньги", - подытожил Трамп.