Трамп вважає, що США повернуть усі витрачені гроші на Україну

Під час спілкування з пресою Трамп заявив, що для США війна в Україні зараз нічого не варта. За його словами, Вашингтон, навпаки, заробляє.

"Ба більше, ми заробляємо гроші, тому що на відміну від Байдена - Байден дав 350 млрд доларів, просто віддав їх", - заявив президент США.

Він додав, що завдяки угоді щодо рідкоземельних металів Україна повернула до США вже значну частину витрачених грошей. Водночас Трамп вважає, що будуть ще більше повернень.

"Тепер я повернув значну частину, тому що ми уклали угоду щодо рідкоземельних металів, увійшли у сферу рідкоземельних металів, і ми повернемо багато цих грошей. Можливо, всі гроші, можливо, навіть більше, ніж усі гроші", - резюмував глава Білого дому.