Трамп вважає, що США повернуть усі витрачені гроші на Україну

Президент США Дональд Трамп заявив, що на його думку, Вашингтон зможе повернути всі гроші, які були витрачені на Україну за часів адміністрації Трампа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.
Під час спілкування з пресою Трамп заявив, що для США війна в Україні зараз нічого не варта. За його словами, Вашингтон, навпаки, заробляє.
"Ба більше, ми заробляємо гроші, тому що на відміну від Байдена - Байден дав 350 млрд доларів, просто віддав їх", - заявив президент США.
Він додав, що завдяки угоді щодо рідкоземельних металів Україна повернула до США вже значну частину витрачених грошей. Водночас Трамп вважає, що будуть ще більше повернень.
"Тепер я повернув значну частину, тому що ми уклали угоду щодо рідкоземельних металів, увійшли у сферу рідкоземельних металів, і ми повернемо багато цих грошей. Можливо, всі гроші, можливо, навіть більше, ніж усі гроші", - резюмував глава Білого дому.
Нагадаємо, що після повернення Трампа в Білий дім США значно, якщо не сказати повністю, скоротили обсяги підтримки України.
З цієї причини НАТО спільно зі США запустили механізм PURL, за допомогою якого країни Альянсу закуповують американську зброю для України.
Зазначимо, що Трамп неодноразово хвалився у 2025 році, що США більше не витрачають гроші на війну в Україні. Зокрема, на початку грудня він знову повторив цю тезу, зазначивши, що тепер за озброєння платить НАТО.
Водночас адміністрація Трампа все ж передбачила невелику допомогу Україні. Зокрема, в середині грудня Конгрес США схвалив рекордний оборонний бюджет на більш ніж 900 млрд доларів. У документі сказано, що з цієї суми Україна отримала по 400 млн доларів у 2026 і 2027 роках.
Пізніше, 18 грудня, президент США Дональд Трамп підписав цей закон про національне забезпечення оборони на 2026 рік.
Що ж стосується угоди про надра, то нагадаємо, що вона була підписана 1 травня 2025 року. Свої підписи поставили на той момент перший віцепрем'єр-міністр економіки/міністр економіки України Юлія Свириденко і глава Мінфіну США Скотт Бессент.
Пізніше, 8 травня, Верховна Рада ратифікувала угоду про корисні копалини. "За" віддали свої голови 338 народних депутатів.
Подібний розбір, що підписали США і Україна, що з себе представляє угода про надра - читайте в матеріалі РБК-Україна.