Что подписали Украина и США: текст соглашения, ключевые условия, что будет дальше

Украина и США подписали соглашение о создании американо-украинского Инвестиционного фонда восстановления с равным участием сторон. Средства из него будут направляться на новые украинские проекты - от добычи полезных ископаемых до инфраструктуры, при этом контроль над недрами полностью остается за Украиной.

Подробнее о содержании соглашения и что будет после его подписания - в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

Какое соглашение подписали Украина и США в Вашингтоне?

Как будет работать новый фонд для восстановления?

Какие недра включены в документ?

Какие гарантии получит Украина по этому соглашению?

Что будет дальше после подписания?

Когда Верховная Рада может рассмотреть ратификацию соглашения?

Какой текст соглашения Украины и США об экономическом партнерстве?

Две страны подписали соглашение в Вашингтоне после месяцев порой напряженных переговоров, причем неопределенность сохранялась до последнего момента. Свои подписи под соглашением поставили первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко и министр финансов США Скотт Бессент.

Что говорят в Украине о соглашении: условия, гарантии, механизмы

Как отметили в украинском правительстве, Инвестиционный фонд восстановления позволит обеспечить финансирование критически важных проектов в сфере разработки полезных ископаемых и будет способствовать внедрению инноваций, технологическому развитию и восстановлению.

"Соглашение выгодно для обоих государств, ведь позволит привлечь дополнительные инвестиции, будет способствовать развитию инноваций и внедрению новых технологий. США помогают привлекать к восстановлению Украины частных и публичных инвесторов - иностранные фонды, компании, правительства государств, которые поддерживают борьбу Украины против российской агрессии", - говорится на сайте Кабмина.

Также отмечается, что американские компании получат доступ к новым возможностям, которые открывает совместное развитие природных ресурсов и восстановление Украины.

Ключевые гарантии для Украины:

Соответствие Конституции и курса на ЕС . Соглашение согласуется с действующим законодательством и международными обязательствами Украины.

. Соглашение согласуется с действующим законодательством и международными обязательствами Украины. Полный контроль над ресурсами. Все недра, территориальные воды и ресурсы остаются в собственности Украины. Только Украина определяет условия и места добычи.

Только Украина определяет условия и места добычи. Сохранение государственной собственности. Государственные компании остаются в собственности Украины. Соглашение не влияет на приватизационные процессы. Компании вроде "Укрнафты" или "Энергоатома" остаются в собственности государства.

Соглашение не влияет на приватизационные процессы. Компании вроде "Укрнафты" или "Энергоатома" остаются в собственности государства. Оптимальные законодательные изменения. Для функционирования фонда нужны лишь ограниченные изменения в Бюджетный кодекс Украины. Само Соглашение будет подлежать ратификации Верховной Радой.

Согласно проекту документа, он не предусматривает никаких конкретных гарантий безопасности США для Украины, на чем первоначально настаивал Киев.

Впрочем, важной дипломатической победой украинских переговорщиков стало то, что в подписанном соглашении США не требуют "компенсации" или никаких обязательств по выплате "долга" за предоставленную Украине военную помощь.

Ведь ранее президент США Дональд Трамп неоднократно публично заявлял, что Украина должна "компенсировать" помощь, которую предоставляют Соединенные Штаты. Он озвучивал разные суммы, часто меняя их. Сначала говорил о "500 миллиардах долларов", которые якобы США уже "потратили" на поддержку Киева. Затем он уменьшил цифру до 350 млрд, а впоследствии - до 100 млрд.

Как будет работать фонд:

Соглашение сосредотачивается на будущей, а не прошлой военной помощи США . Документ не содержит упоминаний о каких-либо долговых обязательствах Киева перед Вашингтоном.

. Документ не содержит упоминаний о каких-либо долговых обязательствах Киева перед Вашингтоном. Гарантированные инвесторы и покупатели. Фонд будет инвестировать в проекты и будет гарантировать коммерческие закупки продукции на условиях "бери или плати".

Фонд будет наполняться взносами США и Украины. Кроме непосредственно средств, США могут делать вклад и новой помощью - например, системами ПВО для Украины.

Равноправное партнерство. Фонд создается 50/50. Ни одна из сторон не будет иметь преобладающего голоса. Речь идет о сотрудничестве на десятилетия вперед.

Таким образом, Украина будет направлять в фонд 50% будущих доходов от новой ренты на новые лицензии на новые участки (в сфере критического сырья, нефти и газа). Доходы от уже действующих проектов или запланированные в бюджете поступления не включаются в фонд. Украина также может делать дополнительные взносы кроме этого базового, если посчитает необходимым.

Далее фонд инвестирует в проекты по добыче полезных ископаемых и нефти и газа, а также в сопутствующую инфраструктуру или переработку . Конкретные инвестиционные проекты, на которые будут направлены средства, Украина и США будут определять совместно.

. Конкретные инвестиционные проекты, на которые будут направлены средства, Украина и США будут определять совместно. Средства фонда инвестируются исключительно в Украину - в добывающие проекты или восстановление инфраструктуры.

Первые 10 лет прибыли не распределяются, а полностью реинвестируются в украинскую экономику (в новые проекты или восстановление). Затем - могут быть распределены между партнерами. Эти условия будут обсуждаться дополнительно.

(в новые проекты или восстановление). Затем - могут быть распределены между партнерами. Эти условия будут обсуждаться дополнительно. США помогут привлекать дополнительные инвестиции и технологии в украинскую экономику.

То есть, фонд поддерживается правительством Соединенных Штатов через агентство DFC (Международная финансовая корпорация развития США), которое будет помогать привлекать инвестиции и технологии от фондов и компаний как в Штатах, так и в ЕС и других странах, поддерживающих борьбу Украины против врага. Передача технологий - важная составляющая соглашения, ведь Украине нужны не только инвестиции, но и инновации.

Соглашение предоставляет налоговые гарантии. Доходы и взносы фонда не облагаются налогом ни в США, ни в Украине.

Что говорят в США

Глава Минфина США заявил, что это соглашение об экономическом партнерстве дает обеим странам возможность сотрудничать и инвестировать вместе, чтобы обеспечить, чтобы совместные активы, таланты и возможности могли ускорить экономическое восстановление Украины.

По словам Бессента, под руководством Трампа Министерство финансов США и DFC будут сотрудничать с правительством Украины над завершением управления программой и продвижением партнерства.

"Это соглашение четко сигнализирует России, что администрация Трампа настроена на мирный процесс, сосредоточенный на свободной, суверенной и процветающей Украине в долгосрочной перспективе", - акцентировал министр финансов США.

Он также отметил, что президент США видит в этом партнерстве между американским и украинским народами "свидетельство взаимного стремления к длительному миру и процветанию в Украине".

"И чтобы было понятно - ни одно государство или лицо, которое финансировало или поставляло российскую военную машину, не сможет получить выгоду от восстановления Украины", - резюмировал Бессент.

Сам Трамп, впервые комментируя подписанное соглашение, выразил мнение, что оно "защитит" инвестиции США и финансовую помощь, которую американцы оказывают Украине.

"Мы заключили сегодня соглашение, по которому мы получим, знаете, гораздо больше в теории, чем 350 миллиардов долларов, но я хотел быть защищенным", - сказал он.

Глава Белого дома также рассказал, что в Ватикане во время разговора с президентом Украины Зеленским он настаивал на подписании соглашения о прекращении войны, потому что "Россия больше и сильнее" Украины.

На вопрос, будет ли заключенное соглашение о недрах между Украиной и США сдерживать российского диктатора Владимира Путина, Трамп ответил: "Возможно".

В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио назвал заключенное соглашение с Украиной "важным шагом в прекращении войны".

Что дальше?

Следующим шагом, как пояснил заместитель министра экономики Украины Тарас Качка, будет ратификация соглашения в Верховной Раде.

Примечательно, что еще вчера перед подписанием премьер-министр Денис Шмыгаль рассказывал, что 1 мая правительство проведет консультации с главами фракций, групп и руководством ВРУ по ратификации соглашения об украинских ископаемых с США.

"Это соглашение, которое требует согласия Верховной Рады. Это прямо прописано в самом соглашении. Поэтому очевидно, что мы начнем консультации с парламентом, представим ее максимально прозрачно. Соглашение уникальное и было много "страшилок" в медиа", - пояснил в свою очередь Качка.

По словам заместителя министра экономики, после ратификации соглашения начнется создание самого фонда между американским DFC и украинским агентством, которое действует в рамках Минэкономики.

"Будут созданы юридические рамки между этими двумя агентствами. И все - начнется работа над осуществлением инвестиций", - добавил Качка.

Впрочем, по оценкам народного депутата от "Голоса" Ярослава Железняка, ратификация документа состоится не на этой и даже не на следующей неделе.

"Ближайшая дата это 13-15 мая, и то если успеют подать все в Раду. Межгосударственные соглашения имеют отдельные процедуры, которые трудно ускорить. Ну и сегодня должен премьер прийти в Раду и представить ее фракциям. Поэтому сбор голосов только начнется", - сообщил в своем Телеграм-канале Железняк.

Он также дал собственное разъяснение тому, что будет происходить в дальнейшем. По его словам, США и Украина подписали первую часть: политическую - межправительственную, где в большинстве очерчены общие формулировки. И именно этот документ требует ратификации.

"Далее еще две части: договор между DFC и Агентством от Украины (это после ратификации) (и - ред.) техническая часть как будет это действовать и распределяться", - добавил он.

Текст соглашения

Позже украинское правительство опубликовало текст соглашения, заключенного между украинской и американской сторонами. В документе говорится, что в соглашение время от времени могут вноситься изменения в соответствии с его положениями. Соглашение действует до того момента, пока стороны не согласятся на его прекращение.

"Соглашение укрепляет стратегическое партнерство между сторонами для долгосрочного восстановления и модернизации Украины в ответ на большие разрушения, вызванные полномасштабным вторжением России в Украину, и в стремлении к мирной, суверенной и устойчивой Украине", - говорится в документе.

Из документа следует, что соглашение об ископаемых охватывает 57 видов минералов. "Активы, касающиеся природных ресурсов" означают участки, запасы и месторождения на территории Украины алюминия, сурьмы, мышьякаяку, барита, бериллия, висмута, церия, цезия, хрома, кобальта, меди, диспрозия, эрбия, европия, фтора, плавикового шпата, гадолиния, галлия, германия, золота, графита, гафния, гольмия, индия, иридия, лантана, лития, лютеция, магния, марганца, неодима, никеля, ниобия, палладия, платины, калия, празеодима, родия, рубидия, рутения, самария, скандия, тантала, теллура, тербия, тулия, олова, титана, вольфрама, урана, ванадия, иттербия, иттрия, цинка, циркония, нефти, природного газа (включая сжиженный природный газ) и другие минералы или углеводороды.

Среди прочего в документе указано, если после даты вступления в силу США будут предоставлять Украине новую военную помощь в любой форме (включая передачу систем вооружений, боеприпасов, технологий или обучения), капитальный вклад партнера от США будет считаться увеличенным на оценочную стоимость такой военной помощи.

В случае любого несоответствия между законодательством Украины и соглашением, преимущественную силу будет иметь соглашение. Правительство Украины соглашается, что оно не может ссылаться на положения своего внутреннего законодательства как на оправдание любого невыполнения своих обязательств по соглашению.

Фото: скриншоты проекта соглашения, заключенного между Украиной и США