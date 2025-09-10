RU

Трамп убежал от вопроса о российских "Шахедах" в Польше (видео)

Фото: президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Ірина Глухова

Президент США Дональд Трамп отказался комментировать сообщения о вторжении российских ударных дронов в воздушное пространство Польши.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на социальные сети.

Во время выхода из ресторана в Вашингтоне журналист попытался задать американскому президенту вопрос о ситуации с российскими беспилотниками в воздушном пространстве Польши.

"Знаете ли вы о сообщениях сегодня вечером о российских беспилотниках в воздушном пространстве Польши?" - спросил репортер.

Трамп не ответил на вопрос и покинул пошел к машине в сопровождении охранников.

 

"Шахеды" залетели в Польшу

В ночь на среду, 10 сентября, российские ударные дроны нарушили воздушное пространство Польши. Для отражения угрозы была привлечена авиация.

Из-за массированной атаки и потенциальной опасности для страны временно приостановили работу аэропорты в Варшаве, Люблине и Жешуве.

В официальных сообщениях указано, что аэропорты закрыты "в результате незапланированной военной деятельности с целью обеспечения безопасности государства".

Премьер-министр Польши Дональд Туск созвал срочное заседание правительства после нарушения воздушного пространства беспилотниками РФ.

Со своей стороны президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова предоставить Польше все имеющиеся данные о вторжении дронов и помочь в развитии системы оповещения и противовоздушной защиты.

В Брюсселе уже отреагировали на пролет дронов в Польшу, назвав это неслучайностью. В то же время президент Польши Кароль Навроцкий в своем заявлении не отметил, что дроны были российскими.

Все, что известно о ночной атаке "Шахедов" на Польшу, - читайте в материале РБК-Украина.

