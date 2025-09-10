Трамп убежал от вопроса о российских "Шахедах" в Польше (видео)

Во время выхода из ресторана в Вашингтоне журналист попытался задать американскому президенту вопрос о ситуации с российскими беспилотниками в воздушном пространстве Польши.

"Знаете ли вы о сообщениях сегодня вечером о российских беспилотниках в воздушном пространстве Польши?" - спросил репортер.

Трамп не ответил на вопрос и покинул пошел к машине в сопровождении охранников.