У Ирана до сих пор значительный ракетный потенциал: CNN узнало оценку разведки США

США и Израиль уже на протяжении 5 недель ежедневно атакуют Иран. Но несмотря на это, около половины пусковых ракетных установок страны остались целыми, а тысячи дронов остаются в арсенале.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Они по-прежнему полны решимости сеять настоящий хаос во всем регионе", - сказал один из источников об Иране.

Как пишет издание, в оценку разведки США могут быть включены пусковые установки, которые пока недоступны. Например те, которые зарыты под землей из-за ударов, но не уничтожены.

По словам двух источников, в Иране по-прежнему остаются тысячи единиц беспилотников, а именно - примерно 50% от всего арсенала.

Также данные разведки за последние дни показали, что значительная часть крылатых ракет береговой обороны Ирана осталась неповрежденной, что соответствует факту, что США не сосредоточили свою воздушную кампанию на военных объектом на побережье, хотя и наносили удары по кораблям.

"Эти ракеты являются ключевым средством, позволяющим Ирану угрожать судоходству в Ормузском проливе", - поясняет CNN.

Издание добавило, что полученные разведданные дают более детальную картину о возможностях Ирана по сравнению с общими оценками военной победы, которые озвучивает президент США Дональд Трамп и представители его администрации.