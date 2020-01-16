Трамп не є причиною охолодження стосунків ЄС і США, - Меркель

Фото: Ангела Меркель (president.gov.ua)

За її словами, орієнтація Америки на Європу знижується, і "так буде при будь-якому президенті США"

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що президент США Дональд Трамп не є причиною охолодження відносин між Євросоюзом і Америкою. Про це вона заявила в інтерв'ю Financial Times.

За словами Меркель, орієнтація США на Європу знижується, і "так буде при будь-якому президенті США". Вона заявляє, що охолодження відносин між США та Німеччиною пов'язано не з Дональдом Трампом, а з більш глибоким корінням.

"Стався зсув, і колишній президент США Барак Обама вже говорив про азіатське століття, якщо дивитися з точки зору США. Це також означає, що Європа більше не знаходиться, так би мовити, в центрі світових подій.. Увага Сполучених Штатів до Європи знижується - так буде при будь-якому президенті", - сказала Меркель.

Говорячи про Brexit, канцлер Німеччини сказала, що рішення Великобританії покинути ЄС є "тривожним дзвінком" для ЄС, додавши, що союз повинен відповісти, ставши "привабливим, інноваційним, креативним, хорошим місцем для досліджень і освіти... Конкуренція може тоді бути дуже продуктивною".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що німці вважають Трампа більш серйозною загрозою для світу, ніж президента РФ Володимира Путіна, лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, духовного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї та голови КНР Сі Цзіньпіна.

Нагадаємо, в листопаді, тоді ще президент Європейської ради Дональд Туск назвав Трампа головною проблемою для Європейського союзу. За словами Туска, дії Трампа спрямовані на послаблення ЄС.

Варто зазначити, що у жовтні Трамп заявив, що Британія і США могли б домогтися більшого без угоди британців з ЄС щодо Brexit.

РБК-Україна писало, що на початку жовтня США ввели нові мита на ряд європейських товарів на загальну вартість в 7,5 млрд доларів. Основна частина мита застосовується до імпорту з Франції, Німеччини, Іспанії та Великобританії.

У відповідь у Європейському союзі пообіцяли ввести відповідні мита, мотивуючи їх порушеннями США у справі Boeing. При цьому, у Єврокомісії відзначили, що введення торгових тарифів не відповідає довгостроковим інтересам обох сторін.