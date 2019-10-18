Євросоюз пригрозив США санкціями

Фото: Сесілія Мальмстрем (flickr.com-europaportalen.se)

З 18 жовтня в США набули чинності нові мита в розмірі 10% і 25% на ряд товарів з ЄС

В Європейському союзі висловили співчуття у зв'язку з рішенням США ввести нові торгові мита проти ЄС по справі Airbus і пообіцяли ввести відповідні мита, мотивуючи їх порушеннями США у справі Boeing. Про це заявила глава Єврокомісії з торгівлі Сесілія Мальмстрем, передає Rеuters.

Єврокомісар нагадала, що в рамках справи Boeing було визнано, що США порушують правила Всесвітньої торгової організації (ВТО).

"Ми шкодуємо про рішення США ввести мита. Цей крок не залишає нам іншого виходу крім повторного введення наших тарифів по справі Boeing, в якому була встановлена відповідальність США в порушенні норм ВТО", - заявила вона.

У той же час вона наголосила впевненість Єврокомісії, що "введення торгових тарифів не відповідає довгостроковим інтересам обох сторін", від яких постраждають як ЄС, так і США, а найбільше - західне літакобудування.

"Тарифи можуть завдати істотного удару по глибоко інтегрованим виробничим ланцюжкам в літакобудуванні США і ЄС, що призведе до супутнього збитку для багатьох інших галузей економіки", - заявила Мальмстрем.

За її словами, Єврокомісія буде стежити за впливом оголошених американських контрзаходів на європейські продукти, особливо в сільськогосподарському секторі.

"Єврокомісія буде моніторити дію мит США і забезпечить захист європейських виробників, в тому числі в аграрному секторі, які потраплять під ці тарифи", - зазначила єврокомісар

Вона нагадала, що ВТО знайшла як порушення ЄС за позовом США проти Airbus, так і порушення США за позовом ЄС проти Boeing.

"Як найбільші в світі виробники літаків США і ЄС несуть спільну відповідальність за те, щоб сісти за стіл переговорів і узгодити збалансоване рішення, яке б відповідало нормам ВТО", - сказала єврокомісар.

Нагадаємо, торгове представництво США ввело нові мита на ряд європейських товарів на загальну вартість в 7,5 млрд доларів.

Як зазначено в офіційному повідомленні відомства, мита на 25% погодила Всесвітня торговельна організація (ВТО), яка розглянула претензії Вашингтона до Брюсселя. Також вводяться мита на ввезені з Євросоюзу повітряні судна в розмірі 10%.

РБК-Україна повідомляло, що ЄС введе контрзаходи у відповідь на нові мита на ряд європейських товарів.