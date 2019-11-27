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Туск назвав Трампа головною проблемою Євросоюзу

Новини » В світі     27.11.2019 - 14:31
Туск назвав Трампа головною проблемою Євросоюзу
Фото: Дональд Туск (president.gov.ua)

За словами Туска, Трамп мріє про розпад ЄС

Президент Європейської ради Дональд Туск назвав президента США головною проблемою для Європейського союзу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами Туска, дії Трампа спрямовані на послаблення Євросоюзу, і це, можливо, є головною проблемою ЄС.

"Вперше в історії є американський президент, який відкрито виступає проти єдиної Європи. Він підтримує Brexit (вихід Великобританії зі складу ЄС - ред.) і молиться за розпад союзу", - повідомив Туск.

Нагадаємо, на початку жовтня США ввели нові мита на ряд європейських товарів на загальну вартість в 7,5 млрд доларів. Основна частина мита застосовується до імпорту з Франції, Німеччини, Іспанії і Великобританії.

відповідь Європейському союзі пообіцяли ввести відповідні мита, мотивуючи їх порушеннями США у справі Boeing. При цьому, у Єврокомісії відзначили, що введення торгових тарифів не відповідає довгостроковим інтересам обох сторін.

Також РБК-Україна писало, що в листопаді Трамп в черговий раз дорікнув країни Європейського союзу за недостатню фінансову підтримку України. Раніше під час зустрічі між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським він заявив, що США більше підтримують Україну, ніж Європейський союз.

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Новини України Дональд ТускЕвросоюзСполучені Штати АмерикиДональд Трамп
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