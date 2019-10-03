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США вводять нові мита на товари з Європи

Новини » Економіка    03.10.2019 - 08:57
США вводять нові мита на товари з Європи
Ілюстративне фото (GettyImages)

Мита набудуть чинності 18 жовтня

Торгове представництво США вводить нові мита на низку європейських товарів на загальну вартість в 7,5 млрд доларів. Про це повідомляє Reuters.

Як зазначено в офіційному повідомленні відомства, мита на 25% погодила Всесвітня торговельна організація (ВТО), яка розглянула претензії Вашингтона до Брюсселя. Також вводяться мита на ввезені з Євросоюзу повітряні судна в розмірі 10 %.

Рішення СОТ було прийнято після того, як Брюссель субсидував європейський авіабудівний концерн Airbus. Як запевнив американський торговий представник Роберт Лайтхайзер, мита не будуть поширюватись на деталі до літаків. Рішення набуде чинності 18 жовтня.

Лайтхайзер додав, що основна частина мит буде застосовуватися до імпорту з Франції, Німеччини, Іспанії і Великобританії - чотирьох країн, які він назвав "відповідальними за незаконні субсидії".

Зазначимо, що ірландське видання Irish Times припускає, що по економіці Ірландії мита стануть сильним ударом, оскільки вони торкнуться експорту в США алкогольної та молочної продукції. Загальна сума збитку - 818 млн євро.

Нагадаємо, нещодавно уряд Китаю вирішив зняти додаткові мита в 25% на 16 категорій товарів із США та Канади.

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