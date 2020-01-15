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Зеленський обговорив з Меркель авіакатастрофу літака МАУ

Новини » Політика     15.01.2020 - 15:00
Зеленський обговорив з Меркель авіакатастрофу літака МАУ
Фото: Володимир Зеленський і Ангела Меркель (president.gov.ua)

Розмова також стосувався газових питань і ситуації на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель щодо ситуації навколо катастрофи літака МАУ та низки інших питань. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Зазначається, що Меркель висловила співчуття у зв'язку з катастрофою українського літака в Ірані.

Зеленський подякував за слова підтримки та готовність Німеччини взаємодіяти в розслідуванні катастрофи.

Президент України також розповів, що з перших днів на місці трагедії працювала група українських фахівців. Зараз в Ірані залишаються ті з них, які займаються питаннями ідентифікації та репатріації тіл загиблих, а також питанням "чорних ящиків".

Сторони також обговорили досягнуті домовленості щодо транзиту російського газу через територію України в Європу.

Зеленський заявив, що задоволений досягнутим компромісом та укладенням нового контракту, і подякував Німеччині за посередництво.

Меркель зазначила, що наступним завданням є забезпечення збільшення інвестицій в українську ГТС для підвищення її конкурентоспроможності.

Сторони також обговорили ситуацію на Донбасі.

Зеленський подякував Меркель за участь у проведенні саміту в Нормандському форматі у Парижі 9 грудня і за підтримку України.

За його словами, завдяки переговорам у Парижі вдалося досягти домовленостей про повернення частини утримуваних українців.

"Нам, на жаль, не вдалося звільнити всіх, але ми повернули 76 осіб. І ми дуже вдячні вам за участь у цьому процесі", - сказав президент.

Він також заявив, що зараз ведеться робота над формуванням чергових списків для звільнення і висловив стурбованість невиконанням домовленостей щодо забезпечення режиму повної тиші" на Донбасі.

Крім цього, за словами Зеленського, на наступних консультаціях Тристоронньої контактної групи в Мінську 16 січня українська сторона буде працювати над просуванням додаткових заходів для повного і всеосяжного припинення вогню і вже визначила перелік трьох додаткових ділянок розведення сил і засобів.

Раніше повідомлялося, що Меркель назвала катастрофу "Боїнга" в Ірані трагічним випадком. Канцлер ФРН пропонує продовжити розслідування. При цьому Меркель зазначила факт визнання Іраном причин катастрофи. "Добре, що ми знаємо, хто за це відповідальний", - заявила вона.

Нагадаємо, аварія літака української авіакомпанії МАУ в Ірані сталася вранці 8 січня. Літак, на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, виконував рейс з Тегерана в Київ. Серед загиблих в результаті аварії літака 11 громадян України.

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