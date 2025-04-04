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Торговая война Трампа: Китай "ответил" США пошлинами на американские товары

Пятница 04 апреля 2025 13:43
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Торговая война Трампа: Китай "ответил" США пошлинами на американские товары Фото: Дональд Трамп, 47-й президент Соединенных Штатов Америки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Китай объявил о введении 34% пошлин на импортируемые американские товары в дополнение к существующим тарифам. Они начнут действовать уже с 10 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на South China Morning Post.

Утром, 4 апреля, Министерство торговли Китая опубликовало заявление, в котором раскритиковало новый тарифный режим Соединенных Штатов Америки (США), который "угрожает трудно завоеванному балансу, достигнутому в результате многолетних многосторонних торговых переговоров".

"Это типичный акт одностороннего запугивания", - заявило ведомство и призвало Штаты отменить тарифы, а также решить этот вопрос путем "справедливого и равноправного" диалога.

Как пишет Reuters, пошлины начнут действовать уже с 10 апреля.

В том же числе Минторговли добавило 11 организаций в список "ненадежных субъектов", что позволяет Китаю принимать против них карательные меры.

Торговая война США

2 апреля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении тарифов на импорт для многих торговых партнеров США. Для некоторых из стран тарифы существенно стали выше. Среди них, например, Китай. В том же числе Вашингтон ввел 25% тарифы на все автомобили, собранные в других странах мира.

Комментируя соответствующий шаг Министерство торговли Китая призвало немедленно отменить пошлины и пригрозило "контрмерами".

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