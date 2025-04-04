Торговая война Трампа: Китай "ответил" США пошлинами на американские товары
Китай объявил о введении 34% пошлин на импортируемые американские товары в дополнение к существующим тарифам. Они начнут действовать уже с 10 апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на South China Morning Post.
Утром, 4 апреля, Министерство торговли Китая опубликовало заявление, в котором раскритиковало новый тарифный режим Соединенных Штатов Америки (США), который "угрожает трудно завоеванному балансу, достигнутому в результате многолетних многосторонних торговых переговоров".
"Это типичный акт одностороннего запугивания", - заявило ведомство и призвало Штаты отменить тарифы, а также решить этот вопрос путем "справедливого и равноправного" диалога.
Как пишет Reuters, пошлины начнут действовать уже с 10 апреля.
В том же числе Минторговли добавило 11 организаций в список "ненадежных субъектов", что позволяет Китаю принимать против них карательные меры.
Торговая война США
2 апреля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении тарифов на импорт для многих торговых партнеров США. Для некоторых из стран тарифы существенно стали выше. Среди них, например, Китай. В том же числе Вашингтон ввел 25% тарифы на все автомобили, собранные в других странах мира.
Комментируя соответствующий шаг Министерство торговли Китая призвало немедленно отменить пошлины и пригрозило "контрмерами".
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