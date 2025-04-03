Британия опубликовала список товаров США для возможных пошлин в ответ Трампу, - Reuters
Британия обнародовала список из 8000 американских товаров, которые могут попасть под таможенные тарифы в ответ на политику президента США Дональда Трампа. Перечень включает разнообразные товары.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным издания, "ориентировочный длинный список" товаров включал все: от бинокля и бурбонского виски до автомобильных запчастей и сыра. В список также вошли:
- бензиновые, дизельные и электромобили,
- продукты питания, в частности мясо и рыба.
Правительство подчеркнуло, что не все товары из списка будут облагаться какими-либо тарифами в будущем.
В то же время, по данным издания, Британия говорит, что приняла "хладнокровный" подход к 10% тарифов Трампа, которые являются самыми низкими среди масштабных сборов из десятков других стран, вместо того, чтобы вслед за Европейским Союзом и другими странами немедленно угрожать своими ответными мерами.
Примечательно, что опубликованный правительством список из 8000 категорий товаров, на которые в будущем могут быть наложены пошлины, охватывает около 27% британского импорта товаров из США.
Известно, что в настоящее время этот список подлежит четырехнедельному обсуждению с бизнесом.
Между тем, бизнес-секретарь Британии Джонатан Рейнольдс сказал, что его приоритетом является достижение соглашения с США, но добавил, что консультации являются формальным шагом, необходимым для того, чтобы правительство могло рассмотреть все возможные варианты.
"Переговоры с США будут продолжать отражать наш мандат по обеспечению экономической стабильности, поскольку мы настаиваем на торговых отношениях, которые поддерживают бизнес по обе стороны Атлантики", - сказал Рейнольдс.
Он добавил, что консультации с бизнесом, которые продлятся до 1 мая, будут приостановлены, а любые меры будут отменены, если две страны договорятся о соглашении.
Новые пошлины от Трампа
Напомним, что президент США Дональд Трамп ввел новые пошлины на импорт товаров из всех стран мира, начиная со 2 апреля 2025 года. Эти пошлины составляют от 10% до 50%, в зависимости от страны-импортера. В частности, для Украины он ввел 10% тарифы.
В материале РБК-Украина можно подробно узнать, какая вводится величина пошлин по основным торговым партнерам США.
Заметим, что ранее Европейская комиссия заявила, что в ответ Трампу может закрыть рынок ЕС для американских товаров.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.