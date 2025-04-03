Минэкономики о пошлинах Трампа для Украины: сложно, но не критично

Соединенные Штаты Америки (США) ввели 10% пошлину для Украины, но это не критично. Киеву есть что предложить Вашингтону.

"Что означают для Украины новые пошлины от США? Сложно, но не критично. Для нас будет действовать общая пошлина на 10%. Какой-то отдельной высшей пошлины, как вот у Молдовы 31% или у ЕС 20%, в отношении Украины нет", - заявила Свириденко.

Она добавила, что в течение 2024 года Украина экспортировала в Штаты 874 млн долларов, из которых 363 млн пришлось на чугун и 112 млн - трубы. В то же время в США было куплено товаров на сумму 3,4 млрд долларов.

Несмотря на все, пошлины Украины на американские товары остаются достаточно низкими, например, на автомобили ставка 10%, а на уголь и нефть - 0%. Всего в США экспортируется более 600 различных категорий украинских товаров, среди которых 65 видов продукции - на сумму более миллиона долларов. В связи с этим Киев имеет шансы договориться на другие условия как надежный союзник и партер, поскольку от справедливых пошлин выигрывают обе наши страны.

"Если все останется как есть, то американская универсальная пошлина ударит в основном по малым производителям. Поэтому мы уже работаем над тем, чтобы для Украины были лучшие условия", - пояснила Свириденко.