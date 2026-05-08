Трамп выдвинул ЕС ультиматум и угрожает пошлинами на авто

Дональд Трамп установил для Европейского Союза крайний срок для выполнения торгового соглашения. Брюссель имеет время до 4 июля, а в случае игнорирования требований Вашингтон введет гораздо более высокие пошлины на европейские товары, в том числе и на авто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters .

Президент США Дональд Трамп выбрал символическую дату - это 250-летие независимости США. Трамп сообщил об этом после переговоров с Урсулой фон дер Ляйен. Лидеры также обсудили ядерную программу Ирана. Они согласились, что Тегеран никогда не получит такое оружие.

В прошлую пятницу Трамп уже объявил о повышении тарифов на авто до 25%, хотя ранее стороны договаривались о 15%. Причина проста: Евросоюз не соблюдает условия шотландских договоренностей. Эти соглашения были подписаны еще в прошлом июле, отмечает агентство.

В своей соцсети Truth Social Трамп выразил свое недовольство:

"Я терпеливо ждал, пока ЕС выполнит свою часть Исторической торговой сделки, которую мы согласовали в Тернберри, Шотландия, крупнейшей торговой сделки за всю историю!

Было дано обещание, что ЕС выполнит свою часть Соглашения и, согласно Соглашению, снизит свои тарифы до НУЛЯ! Я согласился давать его до 250-летия нашей страны, иначе, к сожалению, их тарифы сразу же подскочат до гораздо более высоких уровней", - подчеркнул президент США.

Что тормозит выполнение соглашения

Проблема лежит в законодательной плоскости, ведь Европейский парламент медленно продвигает необходимые документы. Соглашение предусматривает полную отмену пошлин на промышленные товары из США. Также должны появиться беспошлинные квоты на американские морепродукты и аграрную продукцию.

Урсула фон дер Ляйен подтвердила приверженность договоренностям. Она отметила, что стороны активно работают. Однако внутри самого ЕС продолжаются дискуссии и некоторые страны требуют жестких гарантий.

Больше чем просто автомобили

Из-за затягивания процесса Вашингтон теряет терпение. Торговый представитель США Джеймисон Грир считает, что ЕС уже просрочил все дедлайны. Он намекнул на дополнительные ограничения, поэтому автомобили могут стать лишь началом санкционного списка.

"Автомобили - это лишь один элемент. Есть и другие элементы соглашения, которые Соединенные Штаты полностью придерживаются, в отличие от того, что европейцы делали в течение многих месяцев", - сообщил Грир.

Следующий раунд переговоров состоится 19 мая, на котором переговорщики ЕС попытаются найти компромисс.