Европу всколыхнули новые угрозы Трампа по тарифам: готовятся контрмеры
Министр финансов Литвы Криступас Вайтиекунас призвал Европейский Союз продолжать переговоры с США, готовя контрмеры после возобновления тарифных угроз президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.
"Мы должны учитывать, что будем в этой игре в течение всего срока президентства президента Трампа. Мы должны найти ответные меры на эти тарифы", - сказал Вайтиекунас журналистам в Брюсселе.
Он также отметил важность переговоров с Вашингтоном для предотвращения тарифов и спрогнозировал аналогичное давление со стороны США в течение нынешней администрации.
"Мы должны вести переговоры ... Я считаю, что этот процесс, включающий тарифы, переговоры и давление с обеих сторон, будет постоянным в течение этой администрации", -сказал глава литовского Минфина.
Как известно, в конце прошлой недели Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут повысить тарифы на легковые и грузовые автомобили из Европейского Союза до 25%, обвинив блок в невыполнении предыдущего соглашения.
Торговый представитель США Джеймисон Грир в свою очередь отметил, что, несмотря на соглашение, ЕС еще не скорректировал определенные тарифы или правила. Европейский Союз отвергает эти заявления и заявляет, что придерживается соглашения.
Теперь комиссар ЕС по вопросам торговли Марош Шефчович должен встретиться с Гриром в Париже на полях министерской встречи стран "Большой семерки" для обсуждения спора.
Согласно соглашению, достигнутому в прошлом году, тарифы США на автомобили из ЕС были снижены до 15%, что ниже ставки в 25%, которая применялась к некоторым другим странам.
Напомним, предыдущие угрозы Дональда Трампа Европе по тарифам были связаны с сопротивлением по присоединению Гренландии к США.
Предполагалось, что с 1 февраля 2026 года вступят в силу 10% пошлины на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Нидерландов, Финляндии и Великобритании (к тому же на эти страны уже распространяются пошлины, которые были введены еще раньше). Если США не получат Гренландию до 1 июня 2026 года, то пошлины увеличатся до 25%.
Впрочем, в результате эти угрозы Трампа оказались скорее политическим давлением.