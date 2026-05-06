Европу всколыхнули новые угрозы Трампа по тарифам: готовятся контрмеры

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT .

"Мы должны учитывать, что будем в этой игре в течение всего срока президентства президента Трампа. Мы должны найти ответные меры на эти тарифы", - сказал Вайтиекунас журналистам в Брюсселе.

Он также отметил важность переговоров с Вашингтоном для предотвращения тарифов и спрогнозировал аналогичное давление со стороны США в течение нынешней администрации.

"Мы должны вести переговоры ... Я считаю, что этот процесс, включающий тарифы, переговоры и давление с обеих сторон, будет постоянным в течение этой администрации", -сказал глава литовского Минфина.

Как известно, в конце прошлой недели Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут повысить тарифы на легковые и грузовые автомобили из Европейского Союза до 25%, обвинив блок в невыполнении предыдущего соглашения.

Торговый представитель США Джеймисон Грир в свою очередь отметил, что, несмотря на соглашение, ЕС еще не скорректировал определенные тарифы или правила. Европейский Союз отвергает эти заявления и заявляет, что придерживается соглашения.

Теперь комиссар ЕС по вопросам торговли Марош Шефчович должен встретиться с Гриром в Париже на полях министерской встречи стран "Большой семерки" для обсуждения спора.

Согласно соглашению, достигнутому в прошлом году, тарифы США на автомобили из ЕС были снижены до 15%, что ниже ставки в 25%, которая применялась к некоторым другим странам.