ua en ru
Ср, 14 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

В Сенате США хотят запретить армии оккупировать территории союзников по НАТО, - FT

США, Среда 14 января 2026 12:50
UA EN RU
В Сенате США хотят запретить армии оккупировать территории союзников по НАТО, - FT Иллюстративное фото: Конгресс США (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Сенате США представили законопроект, который запрещает военным американской армии оккупацию любых территорий союзников по НАТО. Речь идет в первую очередь о Гренландии, на которую "положила глаз" администрация президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Законопроект запрещает Пентагону и Государственному депарламтенту США использовать государственное финансирование, которое выделяет Конгресс, для "блокады, оккупации, аннексии, проведения военных операций против территории государства-члена НАТО или иного установления контроля над ней".

Авторы документа - сенатор от Демократической партии Джин Шахин и сенатор от Республиканской партии Лиза Мурковски. Сам законопроект появился на фоне того, что сенаторы от обеих партий выразили обеспокоенность из-за желания Трампа установить контроль над Гренландией.

"Наши союзы НАТО - это то, что отличает Соединенные Штаты от наших противников. Сама мысль о том, что Америка использует наши огромные ресурсы против наших союзников, вызывает глубокое беспокойство и должна быть полностью отклонена Конгрессом в законодательном порядке", - отметила Мурковски.

При этом законодательное противодействие посягательствам Трампа готовится не только в Сенате. В Палате представителей Конгресса США аналогичный законопроект внесла 12 января двухпартийная группа во главе с конгрессменом от демократов Биллом Китингом.

Трамп и Гренландия

Напомним, Трамп в последнее время начал чаще говорить о том, что он хотел бы, чтобы Гренландия вошла в состав США, поскольку якобы это необходимо "в рамках защиты" от России и Китая. При этом Трамп пренебрежительно высказался об обороне Гренландии, заявив, что это, мол, "две собачьи упряжки".

После этого в конгрессе трамписты моментально внесли законопроект об "аннексии Гренландии". Но заявления Трампа вызвали сильное возмущение как в самой Гренландии, так и в Европе. НАТО готовит варианты защиты Гренландии от США.

Премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что на острове отвергают варианты присоединиться к Соединенным Штатам и предпочитают быть в союзе с Данией. В ответ Трамп разразился угрозами в адрес Нильсена, заявив, что у того "будут большие проблемы".

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Гренландия Дания НАТО Конгресс США Дональд Трамп
Новости
Уиткофф и Кушнер могут поехать в Москву для переговоров с Путиным, - Bloomberg
Уиткофф и Кушнер могут поехать в Москву для переговоров с Путиным, - Bloomberg
Аналитика
Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году