В Сенате США хотят запретить армии оккупировать территории союзников по НАТО, - FT

В Сенате США представили законопроект, который запрещает военным американской армии оккупацию любых территорий союзников по НАТО. Речь идет в первую очередь о Гренландии, на которую "положила глаз" администрация президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Законопроект запрещает Пентагону и Государственному депарламтенту США использовать государственное финансирование, которое выделяет Конгресс, для "блокады, оккупации, аннексии, проведения военных операций против территории государства-члена НАТО или иного установления контроля над ней".

Авторы документа - сенатор от Демократической партии Джин Шахин и сенатор от Республиканской партии Лиза Мурковски. Сам законопроект появился на фоне того, что сенаторы от обеих партий выразили обеспокоенность из-за желания Трампа установить контроль над Гренландией.

"Наши союзы НАТО - это то, что отличает Соединенные Штаты от наших противников. Сама мысль о том, что Америка использует наши огромные ресурсы против наших союзников, вызывает глубокое беспокойство и должна быть полностью отклонена Конгрессом в законодательном порядке", - отметила Мурковски.

При этом законодательное противодействие посягательствам Трампа готовится не только в Сенате. В Палате представителей Конгресса США аналогичный законопроект внесла 12 января двухпартийная группа во главе с конгрессменом от демократов Биллом Китингом.