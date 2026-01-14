В Сенате США хотят запретить армии оккупировать территории союзников по НАТО, - FT
В Сенате США представили законопроект, который запрещает военным американской армии оккупацию любых территорий союзников по НАТО. Речь идет в первую очередь о Гренландии, на которую "положила глаз" администрация президента Дональда Трампа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Законопроект запрещает Пентагону и Государственному депарламтенту США использовать государственное финансирование, которое выделяет Конгресс, для "блокады, оккупации, аннексии, проведения военных операций против территории государства-члена НАТО или иного установления контроля над ней".
Авторы документа - сенатор от Демократической партии Джин Шахин и сенатор от Республиканской партии Лиза Мурковски. Сам законопроект появился на фоне того, что сенаторы от обеих партий выразили обеспокоенность из-за желания Трампа установить контроль над Гренландией.
"Наши союзы НАТО - это то, что отличает Соединенные Штаты от наших противников. Сама мысль о том, что Америка использует наши огромные ресурсы против наших союзников, вызывает глубокое беспокойство и должна быть полностью отклонена Конгрессом в законодательном порядке", - отметила Мурковски.
При этом законодательное противодействие посягательствам Трампа готовится не только в Сенате. В Палате представителей Конгресса США аналогичный законопроект внесла 12 января двухпартийная группа во главе с конгрессменом от демократов Биллом Китингом.
Трамп и Гренландия
Напомним, Трамп в последнее время начал чаще говорить о том, что он хотел бы, чтобы Гренландия вошла в состав США, поскольку якобы это необходимо "в рамках защиты" от России и Китая. При этом Трамп пренебрежительно высказался об обороне Гренландии, заявив, что это, мол, "две собачьи упряжки".
После этого в конгрессе трамписты моментально внесли законопроект об "аннексии Гренландии". Но заявления Трампа вызвали сильное возмущение как в самой Гренландии, так и в Европе. НАТО готовит варианты защиты Гренландии от США.
Премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что на острове отвергают варианты присоединиться к Соединенным Штатам и предпочитают быть в союзе с Данией. В ответ Трамп разразился угрозами в адрес Нильсена, заявив, что у того "будут большие проблемы".