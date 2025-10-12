Трамп выступит в Кнессете перед мирной церемонией по Газе в Египте

Мирное соглашение по Газе

Напомним, на прошлой неделе американский лидер Дональд Трамп обнародовал план урегулирования в Секторе Газа из 20 пунктов.

Документ предусматривает создание международного "Совета мира", который будет наблюдать за "технократическим, аполитичным палестинским комитетом", отвечающим за ежедневное управление Газой. Его возглавит Трамп и бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр.

Отметим, 6 октября в Египте стартовали непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС. Посредниками выступили представители Египта, США и Катара.

8 октября Трамп заявил о подписании сторонами первой фазы его мирного плана. Она предусматривает освобождение заложников и отвод израильских войск к согласованной линии.

РБК-Украина ранее писало, что в начале следующей недели Дональд Трамп посетит Израиль по приглашению премьера Беньямина Нетаньяху.