RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Трамп выступит в Кнессете перед мирной церемонией по Газе в Египте

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 13 октября, выступит перед израильским законодательным органом, Кнессетом. Кроме того, он примет участие в мирной церемонии по Газе в Египте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

Отмечается, что выступление американского лидера запланировано на 11:00 по местному времени. Это менее чем через два часа после его прибытия в Тель-Авив.

После этого Трамп отправится в Египет, где примет участие в церемонии заключения мира. Она запланирована на 14:30 по местному времени в прибрежном курортном районе Шарм-эль-Шейх.

 

Мирное соглашение по Газе

Напомним, на прошлой неделе американский лидер Дональд Трамп обнародовал план урегулирования в Секторе Газа из 20 пунктов.

Документ предусматривает создание международного "Совета мира", который будет наблюдать за "технократическим, аполитичным палестинским комитетом", отвечающим за ежедневное управление Газой. Его возглавит Трамп и бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр.

Отметим, 6 октября в Египте стартовали непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС. Посредниками выступили представители Египта, США и Катара.

8 октября Трамп заявил о подписании сторонами первой фазы его мирного плана. Она предусматривает освобождение заложников и отвод израильских войск к согласованной линии.

РБК-Украина ранее писало, что в начале следующей недели Дональд Трамп посетит Израиль по приглашению премьера Беньямина Нетаньяху.

Читайте РБК-Украина в Google News