Трамп виступить у Кнесеті перед мирною церемонією щодо Гази в Єгипті

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Президент США Дональд Трамп в понеділок, 13 жовтня, виступить перед ізраїльським законодавчим органом, Кнесетом. Крім того, він візьме участь у мирній церемонії щодо Гази в Єгипті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

Зазначається, що виступ американського лідера заплановано на 11:00 за місцевим часом. Це менш ніж через дві години після його прибуття до Тель-Авіва.

Після цього Трамп відправиться до Єгипту, де візьме участь у церемонії укладення миру. Вона запланована на 14:30 за місцевим часом у прибережному курортному районі Шарм-ель-Шейх.

Мирна угода щодо Гази

Нагадаємо, минулого тижня американський лідер Дональд Трамп оприлюднив план врегулювання у Секторі Газа з 20 пунктів.

Документ передбачає створення міжнародної "Ради миру", яка буде наглядати за "технократичним, аполітичним палестинським комітетом", що відповідає за щоденне управління Газою. ЇЇ очолить Трамп і колишній прем'єр-міністр Британії Тоні Блер.

Зазначимо, 6 жовтня в Єгипті стартували непрямі переговори між Ізраїлем та ХАМАС. Посередниками виступили представники Єгипту, США і Катару.

8 жовтня Трамп заявив про підписання сторонами першої фази його мирного плану. Вона передбачає звільнення заручників і відведення ізраїльських військ до погодженої лінії.

РБК-Україна раніше писало, що на початку наступного тижня Дональд Трамп відвідає Ізраїль на запрошення прем'єра Беньяміна Нетаньягу.

