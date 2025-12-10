ЦИК назвала минимальный срок подготовки к свободным выборам в Украине

Мінімальний термін, необхідний для підготовки до вільних та безпечних виборів в Україні, становитиме кілька місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на коментарі заступника голови ЦВК Сергія Дубовика для CNN.

Международные наблюдатели настаивали на соблюдении стандартов прозрачности и безопасности, а опыт предыдущих выборов показал, что ограниченный доступ к участкам снижает доверие граждан и влияет на результаты голосования .

"Почти 1 миллион украинцев, многие из которых находятся на передовой, сталкиваются с трудностями в осуществлении своего выбора. Без прекращения боевых действий обеспечить полноценное голосование будет очень сложно", - добавил Дубовик.

Дубовик отметил, что для честных и свободных выборов по международным нормам нужно не менее шести месяцев подготовки .

Вибори в Україні: ризики та перспективи

Проведення позачергових президентських та парламентських виборів під час воєнного стану в Україні теоретично можливе. Найбільша загроза полягає у відсутності гарантій безпеки для виборців через постійні обстріли по всій країні.

Нагадаємо, що чергові місцеві вибори відбулися 26 жовтня, проте через воєнний стан їх проведення стало неможливим.

Раніше президент Володимир Зеленський зазначав, що Україна готова до виборів , але вони можливі лише за умови повного припинення вогню.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв'ю РБК-Україна наголосив, що країна готується до проведення виборів після завершення військового стану .

Водночас, за інформацією Politico, на зустрічі із фракцією "Слуга народу" Зеленський висловив готовність брати участь у будь-яких виборах після війни . Однак джерела видання стверджують, що справжній зміст розмови був дещо іншим.