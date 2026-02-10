RU

Трамп решил, кого отправит на Мюнхенскую конференцию после скандала с Гренландией

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

США на грядущей Мюнхенской конференции по безопасности представит госсекретарь Марко Рубио. Кроме этого, в турне по Европе у него запланирован ряд двусторонних встреч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Издание напоминает, что Рубио проведет встречи в Европе всего через несколько недель после того, как планы президента США Дональда Трампа приобрести Гренландию вызвали беспокойство американских союзников.

Ожидается, что после Мюнхена Марко Рубио посетит Словакию (Братиславу), где обсудит с чиновниками региональную безопасность, модернизацию вооруженных сил, двусторонние вопросы и обязательства страны в рамках НАТО.

Визит Рубио в Венгрию

Тур госсекретаря США завершится визитом в Будапешт - столицу Венгрии. Там 16 февраля он встретится с ключевыми должностными лицами для укрепления двусторонних и региональных интересов США, в частности в сфере мирных процессов.

Bloomberg напоминает, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предлагал Будапешт как потенциальное место для встречи Трампа и главы Кремля Владимира Путина - для мирных переговоров по Украине.

В материале также упоминается, что незадолго до выборов в Венгрии правящая партия Орбана, союзника Трампа, отстает от оппозиции согласно результатам соцопросов.

Однако американский лидер на прошлой неделе выразил свою поддержку Орбану в предвыборной гонке, и это он сделал не впервые.

Планы Трампа по Гренландии

Bloomberg также напоминает, что недавно США, Дания и Гренландия обсуждали новое соглашение о присутствии Америки на арктическом острове без его передачи под контроль США.

Впрочем, еще в прошлом месяце Дональд Трамп угрожал тарифами европейским странам, которые выступали против его планов по Гренландии, но позже отказался от угрозы, заявив о достижении "рамки будущего соглашения".

