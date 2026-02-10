Трамп решил, кого отправит на Мюнхенскую конференцию после скандала с Гренландией

Издание напоминает, что Рубио проведет встречи в Европе всего через несколько недель после того, как планы президента США Дональда Трампа приобрести Гренландию вызвали беспокойство американских союзников.

Ожидается, что после Мюнхена Марко Рубио посетит Словакию (Братиславу), где обсудит с чиновниками региональную безопасность, модернизацию вооруженных сил, двусторонние вопросы и обязательства страны в рамках НАТО.

Визит Рубио в Венгрию

Тур госсекретаря США завершится визитом в Будапешт - столицу Венгрии. Там 16 февраля он встретится с ключевыми должностными лицами для укрепления двусторонних и региональных интересов США, в частности в сфере мирных процессов.

Bloomberg напоминает, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предлагал Будапешт как потенциальное место для встречи Трампа и главы Кремля Владимира Путина - для мирных переговоров по Украине.