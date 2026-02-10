Трамп вирішив, кого відправить на Мюнхенську конференцію після скандалу з Гренландією

США на прийдешній Мюнхенській конференції з безпеки представить держсекретар Марко Рубіо. Окрім цього, в турне по Європі у нього запланована низка двосторонніх зустрічей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Видання нагадує, що Рубіо проведе зустрічі у Європі всього за кілька тижнів після того, як плани президента США Дональда Трампа придбати Гренландію викликали занепокоєння американських союзників.
Очікується, що після Мюнхена Марко Рубіо відвідає Словаччину (Братиславу), де обговорить з урядовцями регіональну безпеку, модернізацію збройних сил, двосторонні питання та зобов’язання країни в рамках НАТО.
Тур держсекретаря США завершиться візитом до Будапешта - столиці Угорщини. Там 16 лютого він зустрінеться з ключовими посадовцями для зміцнення двосторонніх і регіональних інтересів США, зокрема у сфері мирних процесів.
Bloomberg нагадує, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пропонував Будапешт як потенційне місце для зустрічі Трампа та глави Кремля Володимира Путіна - для мирних переговорів щодо України.
У матеріалі також згадується, що незадовго до виборів в Угорщині правляча партія Орбана, союзника Трампа, відстає від опозиції згідно з результатами соцопитувань.
Однак американський лідер минулого тижня висловив свою підтримку Орбану у передвиборчій гонці, і це він зробив не вперше.
Bloomberg також нагадує, що нещодавно США, Данія та Гренландія обговорювали нову угоду щодо присутності Америки на арктичному острові без його передачі під контроль США.
Втім ще минулого місяця Дональд Трамп погрожував тарифами європейським країнам, які виступали проти його планів щодо Гренландії, але пізніше відмовився від погрози, заявивши про досягнення "рамки майбутньої угоди".