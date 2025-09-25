ua en ru
Трамп требует от Путина остановить войну: потратив миллионы, почти ничего не захватил

Вашингтон, Четверг 25 сентября 2025 19:24
Трамп требует от Путина остановить войну: потратив миллионы, почти ничего не захватил Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия должна остановить свою агрессивную войну против Украины. Она продолжает бессмысленные убийства, почти ничего не захватив.

Как передает РБК-Украина, об этом президент США Дональд Трамп заявил во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Трамп напомнил, что призвал Украину действовать, поскольку экономика России находится в совершенно ужасном состоянии.

Также американский лидер подчеркнул, что считает позором убийство такого большого количества людей без необходимости. По словам президента, на прошлой неделе "было убито 7 818 человек, в основном военных".

"На самом деле россиян больше, чем украинцев - немного больше. Но это такое пустое расходование человеческой жизни. Поэтому он должен остановиться, Путин должен остановиться", - подчеркнул Трамп.

Он добавил, что Россия потратила миллионы на бомбы и ракеты, но она "практически не захватила никакой территории".

Путин не хочет останавливать войну

Напомним, российский диктатор Владимир Путин уже неоднократно отказывался от предложений США и Украины начать прекращение огня. Глава Кремля даже не поддержал идею частичного перемирия - в небе и море.

На этом фоне президент США Дональд Трамп недавно признал, что Путин его подвел, а их хорошие отношения уже не имели никакого значения.

Также на днях Трамп заявил, что Украина может полностью восстановить территориальную целостность при поддержке Евросоюза, поскольку у России большие экономические проблемы.

