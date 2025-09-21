Трамп требует от Афганистана вернуть США авиабазу: чем угрожает

Президент США Дональд Трамп требует от Афганистана вернуть Соединенным Штатам авиабазу Баграм.

"Если Афганистан не вернет авиабазу Баграм тем, кто ее построил - Соединенным Штатам Америки, случатся очень плохие вещи", - написал президент США Дональд Трамп 21 сентября. Днем ранее Трамп заявил, что США ведут переговоры с Афганистаном о возвращении военных на авиабазу в Баграме. Вывод американских войск из Афганистана он назвал самым позорным днем в истории страны. "Его никогда не следовало сдавать... Не было никаких причин сдавать его... Я был тем, кто сократил количество солдат до 5000, но мы собирались сохранить Баграм, авиабазу", - заявил он журналистам.