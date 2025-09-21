ua en ru
Трамп требует от Афганистана вернуть США авиабазу: чем угрожает

США, Воскресенье 21 сентября 2025 01:39
Трамп требует от Афганистана вернуть США авиабазу: чем угрожает
Автор: Марина Балабан

Президент США Дональд Трамп требует от Афганистана вернуть Соединенным Штатам авиабазу Баграм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Трампа в TruthSocial.

"Если Афганистан не вернет авиабазу Баграм тем, кто ее построил - Соединенным Штатам Америки, случатся очень плохие вещи", - написал президент США Дональд Трамп 21 сентября.

Трамп требует от Афганистана вернуть США авиабазу: чем угрожает

Днем ранее Трамп заявил, что США ведут переговоры с Афганистаном о возвращении военных на авиабазу в Баграме.

Вывод американских войск из Афганистана он назвал самым позорным днем в истории страны.

"Его никогда не следовало сдавать... Не было никаких причин сдавать его... Я был тем, кто сократил количество солдат до 5000, но мы собирались сохранить Баграм, авиабазу", - заявил он журналистам.

Впервые Трамп заявил о возможном возвращении войск США на авиабазу в Баграме 18 сентября во время пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

"Мы собирались покинуть Афганистан, но покинуть его с силой и достоинством. И мы собирались сохранить Баграм, большую авиабазу, одну из крупнейших авиабаз в мире. Мы отдали ее им просто так", - сказал Трамп.

На это сотрудник МИД "Талибана" Заккир Джалал заявил, что "Талибан" не допустит восстановления контроля США над ключевой авиабазой в Афганистане.

Вывод войск США из Афганистана

Вооруженные силы США и армии союзников ввели войска в Афганистан после терактов 11 сентября 2001 года с целью привлечь к ответственности лидера "Аль-Каиды" Усаму бен Ладена и ограничить возможности этой организации угрожать США.

29 февраля 2020 года США и руководители исламского движения "Талибан" подписали мирное соглашение под названием "Соглашение о мире в Афганистане".

Документ предусматривал вывод всех регулярных американских войск и войск НАТО из Афганистана до 31 августа 2021 года и обязывал талибов противодействовать "Аль-Каиде" в подконтрольных ему районах, а также вести переговоры с правительством тогдашней Исламской Республики Афганистан.

Последний американский военный покинул страну 11 сентября 2021 года.

