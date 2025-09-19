Талибы ответили Трампу на идею о возвращении войск США в Афганистан

"Талибан" не допустит восстановление контроля США над ключевой авиабазой в Афганистане. Такую идею допускал американский президент Дональд Трамп.

Об этом заявил сотрудник МИД "Талибана" Заккир Джалал, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

"На протяжении всей истории афганцы не принимали военного присутствия, и эта возможность была полностью отвергнута в ходе переговоров в Дохе и заключенного соглашения, но двери открыты для других форм взаимодействия", - подчеркнул сотрудник МИД "Талибана".

Джалал рассказал, что идея сохранения американского военного присутствия в Афганистане была "полностью" отклонена во время переговоров между сторонами до возвращения "Талибана" к власти.

Намерения Трампа

Напомним, вчера, 18 сентября, президент США Дональд Трамп заявил, что его страна пытается вернуть контроль над авиабазой в Баграме (Афганистан). Войска США вышли оттуда в 2021 году.

По словам Трампа авиабаза Баграм находится "в часе езды" от места, где Китай производит ядерное оружие.

При этом, как обратило внимание BBC, неясно, что именно американский лидер имел в виду. Расследование BBC Verify в июле показало, что примерно в 2000 км (1243 мили) оттуда, на северо-западе Китая, находится ядерный полигон.

К слову, в марте американский лидер уже заявлял, что планировал оставить под контролем США базу в Баграме, но "не из-за Афганистана, а из-за Китая".