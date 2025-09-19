ua en ru
Пт, 19 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Талибы ответили Трампу на идею о возвращении войск США в Афганистан

Афганистан, Пятница 19 сентября 2025 17:38
UA EN RU
Талибы ответили Трампу на идею о возвращении войск США в Афганистан Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

"Талибан" не допустит восстановление контроля США над ключевой авиабазой в Афганистане. Такую идею допускал американский президент Дональд Трамп.

Об этом заявил сотрудник МИД "Талибана" Заккир Джалал, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Джалал рассказал, что идея сохранения американского военного присутствия в Афганистане была "полностью" отклонена во время переговоров между сторонами до возвращения "Талибана" к власти.

"На протяжении всей истории афганцы не принимали военного присутствия, и эта возможность была полностью отвергнута в ходе переговоров в Дохе и заключенного соглашения, но двери открыты для других форм взаимодействия", - подчеркнул сотрудник МИД "Талибана".

Намерения Трампа

Напомним, вчера, 18 сентября, президент США Дональд Трамп заявил, что его страна пытается вернуть контроль над авиабазой в Баграме (Афганистан). Войска США вышли оттуда в 2021 году.

По словам Трампа авиабаза Баграм находится "в часе езды" от места, где Китай производит ядерное оружие.

При этом, как обратило внимание BBC, неясно, что именно американский лидер имел в виду. Расследование BBC Verify в июле показало, что примерно в 2000 км (1243 мили) оттуда, на северо-западе Китая, находится ядерный полигон.

К слову, в марте американский лидер уже заявлял, что планировал оставить под контролем США базу в Баграме, но "не из-за Афганистана, а из-за Китая".

Читайте РБК-Украина в Google News
Талибан Соединенные Штаты Америки Китай Дональд Трамп Афганистан
Новости
Ведет ли Украина переговоры с РФ о завершении войны: ответ секретаря СНБО
Ведет ли Украина переговоры с РФ о завершении войны: ответ секретаря СНБО
Аналитика
Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город